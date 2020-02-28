O avukatın ilişiği kesildi

ONAY ÖNÜMDE: Polis Akademisindeki öğretim üyesi Prof. Dr. Vahit Bıçak, Ceren Damar’ın davasında sanığın avukatı. Polis Akademisi’yle ilişkisinin kesilmesi hususundaki onay benim önümde. Yani bugün (dün) itibarıyla bu ilişki kesiliyor.

BEKÇİLERİN YETKİSİ: Polise verilen ‘önleme araması, denetim yapma, istihbarat toplama, adli arama, olay yeri inceleme yapma ve bilgi alma’ gibi yetkiler bekçilerde yoktur. Önleyici ve koruyucu görev ve yetkileri var. Muhalefet ‘Aman dokunmasın, sormasın’ diyor. Hırsızı gördüğünde, ‘Kusura bakma ben polisi çağırıyorum’ diyecekse, bekçiye niye ihtiyaç var?

DEPREM PLANI: Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planımız var. Burada 28 ulusal, 26 yerel çalışma grubu bulunuyor. İstanbul’da eylülden bu yana 300’e yakın toplantı yaptık.

İMRALI’DA YANGIN: (Öcalan’ın bulunduğu adada orman yangını) İmralı’daki cezaevinin çok ötesinde, risk yok. Hemen gerekli çalışmalar da yapıldı.

PKK KADIN ÖRGÜTÜDÜR: (PKK ile mücadele) PKK’nın bugüne kadar tüm eylemlerinde kadınların bulunma oranı yüzde 56. Devlet annelerle birlikte, bu konuyu çözme iradesini ortaya koyuyor.

GEZİ İHANETTİR: Kim ne söylerse söylesin kim ne savunursa savunsun Gezi olayları büyük bir ihanettir, bu kadar basit.

1440 ÇAKAR LAMBA: Çakar lamba konusunu bayağı seyrelttik. 21 bin araç çakar kullanıyordu, şu anda 1440 araç çakar kullanıyor. ANKARA