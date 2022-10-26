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O avukat zorla getirilecek

Güncelleme Tarihi:

#Ceren Damar Şenel#Avukat#Yalrgılama
O avukat zorla getirilecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 07:00

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı hukuk fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde öldürülmüş, sanık Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

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Yargılama sırasında sanık avukatı Vahit Bıçak’ın yaptığı savunmalarda kullandığı tartışmalı ifadeler nedeniyle hakkında ‘hakaret, kişinin hatırasına hakaret’ suçlarından 10 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davanın geçen mayıs ayında yapılan ilk duruşmasına Bıçak, mazeret sunarak katılmamıştı. Davanın ikinci duruşması dün görüldü. Sanık Bıçak duruşmadan bir gün önce aldığı diş tedavisi gördüğüne ilişkin raporu mahkemeye sunarak duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, Bıçak’ın sunduğu mazeret raporunun kabul edilmediğini açıklayarak, 30 Kasım’da yapılacak duruşma için hakkında zorla getirilme kararı verilmesine hükmetti.

 

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#Ceren Damar Şenel#Avukat#Yalrgılama

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