×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

O ahlaksız tutuklandı... Sevgilisi ve akrabasını fuhşa zorladı

Güncelleme Tarihi:

#OSMANİYE#Hırsızlık#Fuhuş
O ahlaksız tutuklandı... Sevgilisi ve akrabasını fuhşa zorladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 07:00

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Çalışma kapsamında, Suriye uyruklu Luey H.’nin, birlikte yaşadığı Suriye uyruklu E.İ. (27) ve kadın akrabası A.A.’ya (22) zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla iki kadın kurtarılırken, Luey H. ise gözaltına alındı.

‘70 BİN TL’YE BENİ SATTI’

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan A.A., 11 yıl önce yasadışı yollarla Türkiye’ye girerek kendisini evlenme vaadiyle kandıran Luey H.’nin yanına yerleştiğini söyledi. Luey H.’nin baskı ve tehditleriyle para karşılığı fuhuş yaptığını öne süren A.A., 5 ay önce de 55 yaşında bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını, 1 aylık da hamile olduğunu söyledi. E.İ. ise 4 yıldır şiddet gördüğü eşinin cinsel içerikli videolarıyla tehdit etmesi nedeniyle para karşılığında fuhuş yaptığını savundu. Adliyeye sevk edilen Luey H., tutuklandı. Kadınlar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#OSMANİYE#Hırsızlık#Fuhuş

BAKMADAN GEÇME!