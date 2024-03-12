O ahlaksız tutuklandı... Sevgilisi ve akrabasını fuhşa zorladı

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Çalışma kapsamında, Suriye uyruklu Luey H.’nin, birlikte yaşadığı Suriye uyruklu E.İ. (27) ve kadın akrabası A.A.’ya (22) zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla iki kadın kurtarılırken, Luey H. ise gözaltına alındı.

‘70 BİN TL’YE BENİ SATTI’

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan A.A., 11 yıl önce yasadışı yollarla Türkiye’ye girerek kendisini evlenme vaadiyle kandıran Luey H.’nin yanına yerleştiğini söyledi. Luey H.’nin baskı ve tehditleriyle para karşılığı fuhuş yaptığını öne süren A.A., 5 ay önce de 55 yaşında bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını, 1 aylık da hamile olduğunu söyledi. E.İ. ise 4 yıldır şiddet gördüğü eşinin cinsel içerikli videolarıyla tehdit etmesi nedeniyle para karşılığında fuhuş yaptığını savundu. Adliyeye sevk edilen Luey H., tutuklandı. Kadınlar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.