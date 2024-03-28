Nusret’i hedef alanlar... Ölüm çetesi çıktı

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Nusret Gökçe’nin sahibi olduğu İstanbul Etiler’deki Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan Nusret restoranına 21 Mart günü saat 05.00 sıralarında motosikletli iki kişi tarafından peş peşe ateş açıldı. Saldırganlar kaçarken polis olay yerinde 11 mermi kovanı buldu. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyla ilgili bölgedeki kamera görüntülerini toplayarak araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, saldırıyı ‘ölüm çetesi’ olarak bilinen İtalya’da firari olan organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un talimatıyla yine yurtdışında firari olan diğer çete elebaşı Volkan Reçber’in adamları tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Polis ekipleri saldırıya karışan 5 kişinin kimliğini belirleyerek ‘Mahzen-22’ adlı operasyonu düzenledi. Operasyonda, 5 çete üyesi yakalanırken, aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, çok sayıda mermi, çelik yelek ve kar maskesi ele geçti. Gözaltına alınan 5 kişi emniyette sorguya alındı.

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ELE GEÇİREMEYİNCE SALDIRMIŞLAR

İstanbul ve Antalya’da gözaltına alınan saldırganlardan H.A.K.’nin (21) saldırıyı planladığı, saldırıdan birkaç saat önce O.Y.’nin (23) keşif yaptığı, Y.Y. ve M.A.Y. (23) tarafından saldırının gerçekleştirildiği, U.K.’nin de çete üyeleri ile birlikte hareket ettiği belirlendi. Saldırganların Barış Boyun’un talimatıyla Nusret’in restoranını ele geçirmek istedikleri, istediklerini elde edemeyince saldırıyı gerçekleştirdikleri saptandı. Gözaltına alınan çete üyelerinin yağma, uyuşturcu, kasten yaralama ve tehdidin de arasında bulunduğu çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan 24 Aralık 2023 tarihinde de aynı restoranda valeler ile motosikletli saldırganların birbirlerine ateş açtıkları, saldırıya karışanların tutuklandığı ortaya çıktı.

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5 şüpheli ‘Mahzen-22’ operasyonuyla böyle gözaltına alındı.

İTALYA’DAN ÇETESİNİ YÖNETİYOR

- İstanbul Beyoğlu sokaklarında bundan birkaç yıl önce Barış Boyun ismi duyulmaya başlandı. Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin paylaşımında sorun yaşadığı kişilere silahlı saldırı düzenletiyordu. Bölgede önüne çıkan grupların üyelerine kurdurduğu motorize suikast timleriyle karşılık veriyordu. Polis karıştığı çete olayları nedeniyle kendisini aramaya başlayınca Gürcistan’a kaçtı. Burada bir süre tutuklu kaldı ancak daha sonra salıverildi. Serbest kaldıktan sonra İtalya’ya kaçtı. Türk emniyeti, Interpol’a başvurarak hakkında ‘kırmızı bülten’ çıkardı. Interpol ekipleri Barış Boyun’u İtalya’da gözaltına aldı. Bir süre sonra serbest kalan Barış Boyun çetesini İtalya’dan yönetmeye başladı.

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