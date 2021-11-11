Nusret’e ‘onur’ davası

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ALİ İhsan Kandil, Nusret Gökçe’nin sahibi olduğu Nusret Steak House Etiler şubesinde 17 ay garson olarak çalıştı. 2015 yılında müşteri yoğunluğunun bulunduğu akşam saatlerinde 7 kişilik bir erkek grubu Etiler’deki mekâna geldi.

Erkek grubunun bulunduğu masaya daha sonra gelen 2 kadın müşteri yerleştirildi. Bu durumdan rahatsız olan kadınlar, durumu Nusret Gökçe’ye bildirdi. Nusret Gökçe de olayla hiçbir bağlantısı olmayan garsonu Ali İhsan Kandil’e herkesin gözü önünde, “Sen mi oturttun lan p....k, karı mı pazarlıyorsun benim dükkânımda, gebertirim lan seni, s....r git buradan, seni kovuyorum” şeklinde hakaret etti.

Nusret Gökçe’nin müşterilerin gözü önünde kendisini rencide ederek alenen hakarette bulunduğunu öne süren Kandil, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Nusret Gökçe hakkında ‘hakaret’ suçundan dava açıldı. Gökçe, 8 bin 700 lira adli para cezasına çarptırıldı.

1 LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

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Ali İhsan Kandil, ceza davasının kesinleşmesinin ardından yeniden mahkemeye başvurarak eski patronu Nusret Gökçe’ye 1 liralık manevi tazminat davası açtı.