Nisan ayı ile ilgili sözler… Ünlü şairlerimizin ilkbahar şiirleri

Nisan sözcüğünün, Farsça (Nisan), Süryanice (Nisanna), Sümerce (Nisag = ilk meyveler), Akadca (Nisānu) ve İbranice (nîsān) sözcüklerinden alındığı söylenebilir. Nisan adının İngilizcesi olan April sözcüğünün Latince aprilis'den geldiği rivayet olunur. Klasik etimolojiye göre, Latince aperire (açmak); ağaçların çiçek açmaya başladığı mevsimi ima eder. Aynı tez, modern Yunancada ilkbahar anlamına gelen ἁνοιξις (açmak) ile de destek bulmaktadır.

Nisan ayı ile ilgili sözler

Nisan ayında açar çiçekler, ince yaprakları görülmeye başlar, tıpkı senin güzelliğin gibi..

Nisan yağar sap olur, mayıs yağar çeç olur: (atasözünün anlamı) Nisan yağmurları ekinlerin boy atmasına, mayıs yağmurları başakların dolgunlaşmasına yarar.

Nisan yağmuru, altın araba, gümüş tekerler: Nisan yağmurları bereketi artırır, çiftçiyi zengin eder.

Martta yağmaz, nisanda dinmezse sabanlar altın olur (Atasözü)

Ben ki her Nisan bir yaş daha genç, her bahar biraz daha aşığım. (Orhan Veli)

Yılın eksiğini nisan getirir, nisanın eksiğini yıl getirmez. (Atasözü)

Ünlü şairlerimizin ilkbahar şiirleri

Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır, rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor, sende seyrediyorum denizlerin en mavisini, ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim, senden kopardım çiçeklerin en solmazını, toprakların en bereketlisini sende sürdüm, sende tattım yemişlerin cümlesini. ( Cahit Sıtkı Tarancı)

Baharı Beklerken Yazılmış Şiir)

O günü görmek için sade bekleyeceğiz,

Göreceğiz bir sabah yeşil tomurcukları.

Hazırlanıyor gibi, gökyüzü, ufuk, deniz,

Bir sabah dökülecek baharların baharı.

Bu bahar yalnız mesut günler taşımaktadır,

Baş başa kalacağız kenarında bir suyun,

Göz alabildiğine yeşil uzanan çayır,

Bir saadet içinde sessiz otlayan koyun.

Bu bahar güleceğiz en içten bir sevinçle,

Bir melek ordan bize uzatacak elini.

Beni bırakma kalbim, kalbim sen bana söyle.

Ümitlerin en güzelini!..

(Ziya Osman Saba)

İkindi Üstü I

İnsan her şeye alışıyor.

Sıcak bahar ikindilerine

Harbe, sevda çekmeye.

Küçük gazetecim her gün böyle mağrur.

Benim vanilya kokulu dondurmacım

Gene kapı önlerinde.

İşte taze ikindi güneşim.

Pencerelerde küçük sarışınlar,

Her şey iyi, her şey sade

Anlayamıyorum şu iç sıkıntımı.

Yaşamak dersen yaşamak,

Sarhoşluğum sarhoşluk.

Ah! hatırlamak olmasa eski günleri.

(Edip Cansever)

Sevda Üstüne

Küçücük pencerem bahçeye bakar

Bademler, erikler geceye bakar

Bir ışık dökülür yapraklardan şıkır şıkır

Filizler susmuş, tohumlar uyumuş;

Bir an durmuş, genişlemiş büyümüş

Bir eski şarkı, bir eski bahar, bir bildik deniz

Vakit nisan ortasında bir akşam…

Bu şiirde sevda sevda üstüne

Senelerdir veda veda üstüne

Yareli yüreğimde dağ dağ üstüne

Vakit nisan ortasında bir akşam.

Mehtap ettiğinden bihaber

Kuşlarla, çiçeklerle, balıklarla beraber

İki tel kumral saç olsa avucumda şimdi

Ağlayıp ağlayıp avunsam…

(Turgut Uyar)

