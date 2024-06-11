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Niğde'de köprü kenarında ölü bulunmuştu! 14 şüpheli gözaltına alındı

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#Niğde #Cinayet#Gözaltı
Niğdede köprü kenarında ölü bulunmuştu 14 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 15:03

Niğde'de köprü kenarında cansız bedeni bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen 22 yaşındaki Mahmut Fırat Tabar'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 14 şüpheli, gözaltına alındı.

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Olay, 9 Haziran'da İlhanlı Mahallesi Çimento Fabrikası civarındaki köprünün kenarında meydana geldi. Çevredekiler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığı yönünde ihbarda bulundu. İhbarla gelen ekipler, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemede, ölenin Mahmut Fırat Tabar olduğu belirlendi. Niğde Cumhuriyet Savcılığı, Tabar'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Tabar'ın cinayete kurban gittiği belirlendi.

5 ŞÜPHELİ KKTC'DE YAKALANDI

Şüpheliler 120 saatlik kamera görüntüsünü incelenerek tespit edildi. 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 9 şüpheli kent merkezinde gözaltına alınırken, 5 şüphelinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı belirlendi. Bunun üzerine polis, KKTC'deki ilgili makamlarla irtibata geçti. Burada yakalanan 5 şüpheli önce Adana'ya, sonra Niğde'ye getirildi. 14 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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#Niğde #Cinayet#Gözaltı

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