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Niğde’de 'fosil' diye incelemeye alınmıştı! Gerçek bambaşka çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Niğde#Traverten#Fosil
Niğde’de fosil diye incelemeye alınmıştı Gerçek bambaşka çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 17:18

Niğde’de bulunan ve fosil sanılan kalıntılar, Müze Müdürlüğü tarafından incelendi. Kalıntıların, traverten olduğu belirlendi.

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Ulukışla ilçesi Başmakçı köyü yakınlarında yol kenarında çalışma yapan elektrik işçisi Dursun Tekeli, yaklaşık 20 metre uzunluğunda kalıntılar buldu. Tekeli, kalıntıları fosil sanıp, durumu Niğde Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler tarafından incelenen kalıntılar detaylı araştırma için Müze Müdürlüğü'ne taşındı.

Niğde’de fosil diye incelemeye alınmıştı Gerçek bambaşka çıktı

Paleontoloji ekibinin yaptığı incelemelerde kalıntıların bölgenin jeolojik yapısına uygun olarak traverten yumru oluşumları olduğu saptandı. Bu oluşumların tamamen kalsiyum, karbonat içerikli olduğu bildirildi.

Niğde’de fosil diye incelemeye alınmıştı Gerçek bambaşka çıktı

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#Niğde#Traverten#Fosil

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