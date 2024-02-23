Niğde’de 'fosil' diye incelemeye alınmıştı! Gerçek bambaşka çıktı

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Ulukışla ilçesi Başmakçı köyü yakınlarında yol kenarında çalışma yapan elektrik işçisi Dursun Tekeli, yaklaşık 20 metre uzunluğunda kalıntılar buldu. Tekeli, kalıntıları fosil sanıp, durumu Niğde Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekipler tarafından incelenen kalıntılar detaylı araştırma için Müze Müdürlüğü'ne taşındı.

Paleontoloji ekibinin yaptığı incelemelerde kalıntıların bölgenin jeolojik yapısına uygun olarak traverten yumru oluşumları olduğu saptandı. Bu oluşumların tamamen kalsiyum, karbonat içerikli olduğu bildirildi.