New York’ta ‘mavi’ sergi... ‘Sıfır Atık Mavi-Damla Damla’

Haberin Devamı

Serginin açılışını yapan Emine Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi ve COP29 Başkanı Mukhtar Babayev, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’ın yanı sıra bazı yabancı bakanlar ve uluslararası çevre kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle sergi alanını gezdi.

“Mavinin Farkında Mısın? (Are You Blue Aware?)” sloganıyla suyun önemine dikkat çekilen görsel ve işitsel eserlerin yer aldığı sergiyle su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar anlatıldı. Türkiye’nin tarih boyunca insanlığın sorunlarına çözüm aramak gayretinde olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, 2017’de “Dünya Ortak Evimiz” diyerek başlatılan ‘Sıfır Atık’ yolculuğunun da bu yaklaşımın ürünü olduğunu vurguladı.

Haberin Devamı

ARTIK KÜRESEL HAREKET

Erdoğan 2022’de BM Genel Kurulu’nca kabul edilen Sıfır Atık kararıyla Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı dünyaya sunduklarını anımsattı. Daha sonra Avustralya İklim Değişikliği Bakanı Chris Bowen “Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı”nı imzaladı.

BM’DE KONUŞTU: HER ÇOCUĞUN EŞİT YAŞAMA UMUDU OLMALI

Emine Erdoğan ayrıca BM Genel Merkezi’nde BM Genel Kurulu Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH) 4. Yüksek Düzeyli Toplantısı kapsamında düzenlenen “Kanser ve Diğer Yıkıcı Hastalıkları Olan Çocukların Hayatta Kalma İhtimallerini Arttırma ve Acılarını Azaltma Amaçlı Küresel Hareket” başlıklı yan etkinliğe de katıldı. Her 3 dakikada bir çocuğun neşe dolu dünyasının kanser teşhisiyle yerle bir olduğunu aktaran Emine Erdoğan, bu şekilde her 3 dakikada bir anne-babanın yüreğine de ateş düştüğünü belirtti.





Emine Erdoğan, yüksek gelirli ülkelerde hayatta kalma oranı yüzde 80 civarındayken, düşük gelirli ülkelerde bu oranın yüzde 5’e kadar gerilediğine işaret ederek, “Oysa her çocuk, eşit yaşama umuduna sahip olmalıdır. Bu kapsamda, Küresel Çocukluk Çağı Kanseri Girişimi’nin, 2030 yılına kadar küresel çocukluk çağı kanseri hayatta kalma oranını en az yüzde 60’a çıkarmak ve acıyı azaltmak hedefini çok kıymetli buluyorum. Bu projeye destek veren ülkeler arasında yer almaktan kıvanç duyuyoruz” diye konuştu.