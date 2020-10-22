Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir-Aksaray karayolu üzerindeki Acıgöl ilçesinin çıkışında meydana geldi. Nazif Hakverdi yönetimdeki 06 BGS 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilip kayalıklara çarptı. Kazada, Gülsen Hakverdi hayatı kaybederken, araçta sıkışan sürücü Nazif Hakverdi ile Berna Hakverdi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle