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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-
Haber Giriş: 22.10.2020 - 14:22 | Son Güncelleme:

Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

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Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nevşehirde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir-Aksaray karayolu üzerindeki Acıgöl ilçesinin çıkışında meydana geldi. Nazif Hakverdi yönetimdeki 06 BGS 89 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilip kayalıklara çarptı. Kazada, Gülsen Hakverdi hayatı kaybederken, araçta sıkışan sürücü Nazif Hakverdi ile Berna Hakverdi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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