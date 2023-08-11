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Nevşehir'de korkunç olay: Av tüfeğiyle oğlunu öldürdü

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#Nevşehir#Acıgöl#Cinayet
Nevşehirde korkunç olay: Av tüfeğiyle oğlunu öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 15:04

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde Yunus Batmaz (50) ile babası Cemal Batmaz (80) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma korkunç bitti. Cemal Batmaz'ın av tüfeğiyle vurduğu oğlu Yunus Batmaz hayatını kaybetti.

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Nevşehir'deki korkunç olay, saat 02.00 sıralarında Acıgöl ilçesi Tatlarin beldesinde meydana geldi. Yunus Batmaz ile babası Cemal Batmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cemal Batmaz, evde bulunan av tüfeğini alıp oğluna ateş etti.

KATİL ZANLISI BABA GÖZALTINDA

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Yunus Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, Cemal Batmaz'ı gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Nevşehir#Acıgöl#Cinayet

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