Nevşehir'de korkunç olay: Av tüfeğiyle oğlunu öldürdü

Haberin Devamı

Nevşehir'deki korkunç olay, saat 02.00 sıralarında Acıgöl ilçesi Tatlarin beldesinde meydana geldi. Yunus Batmaz ile babası Cemal Batmaz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Cemal Batmaz, evde bulunan av tüfeğini alıp oğluna ateş etti.

KATİL ZANLISI BABA GÖZALTINDA

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Yunus Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, Cemal Batmaz'ı gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.