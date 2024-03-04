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Nevşehir'de korkunç kaza! 3 ölü, 6 yaralı

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#Nevşehir#KAZA#Yaralı
Nevşehirde korkunç kaza 3 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 00:25

Nevşehir'de takla atan otomobilden kopan parçalar iki aracın çarpışmasına yol açtı. Üç otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar Nevşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Nevşehir-Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında seyir eden 46 KK 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Takla atan otomobilden kopan parçalar nedeniyle aynı istikamete giden 38 AHP 574 ve 38 AGA 564 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından hayatını kaybedenlerin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Nevşehir-Kayseri karayolu Kayseri istikameti uzun süre trafiğe kapandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Nevşehir#KAZA#Yaralı

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