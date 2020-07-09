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Haber Giriş: 09.07.2020 - 13:45,Son Güncelleme:

Neon ne demek? Neon modasıyla ilgili bilgiler

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Neon ne demek? Neon modasıyla ilgili bilgiler
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Bir anda yeniden moda dünyasını etkisi altına alan neon renkleri, kıyafetlerin ve aksesuarların yanı sıra makyaj trendinde de yer edindi. Ancak neon rengi kullanırken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekmektedir. Peki, neon ne demek? Neon modasını kullanırken nelere dikkat etmeli? İşte neon modasıyla ilgili bilgiler

Bu sezonun en büyük trendlerinden bir tanesi de neon renkler. Pek çok markada görebileceğimiz neon kıyafetler yükselen trendler arasına girdi. Modada olduğu gibi makyajda da neon ve canlı renkler son yıllarda sık sık kullanılıyor. Neon sarı ve neon yeşil özellikle son zamanlarda en çok kullanılan renklerden biri.

Neon renkler normal renklere oranla daha canlı ve parlak olan renklerdir. Kısaca modada fosforlu renkler için neon tanımı yapılır. Yeşil, sarı , turuncu, mavi, pembede neon etkisi kullanılır.

NEON NASIL KULLANILIR?

Neon modasını uygularken beraber kombin edilecek renkler çok önemlidir. Yeşil, sarı, pembe, turuncu neon rengiyle siyahı kombinleyerek şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

İddialı birkaç parça neon aksesuarla en sıkıcı kıyafetlerinize bile renk ve stil katabilirsiniz.

Eğer neonun fazla kaçtığını düşüyorsanız hemen beyaz bir aksesuarla neonun etkisini azaltır.

Neon trendinin kış sezonunda kullanmak istiyorsanız montunuzda neon rengi seçebilirsiniz.

Neon bir ayakkabıyı sadece ve düz bir elbisenin altına giyerek kıyafetinizi canlandırabilirsiniz.

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