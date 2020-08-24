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Sercan SAKAR/KAHTA (Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 17:14 | Son Güncelleme:

Nemrut'ta devrilme tehlikesi olan heykel düzeltildi

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Nemrut'ta devrilme tehlikesi olan heykel düzeltildi
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ADIYAMAN'ın simgesi konumundaki Nemrut Dağı’nda kış mevsimindeki kar yağışında öne doğru eğilip, devrilme tehlikesi geçiren Herakles heykeli yapılan çalışmayla düzeltildi.

Nemrut Dağı'nın batı terasındaki Herakles heykeli, kış mevsimindeki kar yağışı ve Elazığ merkezli depremin oluşturduğu baskı ile öne doğru eğildi. Devrilme tehlikesi olan heykelin düzeltilmesi için Adıyaman Müze Müdürlüğü görevlileri Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan izin aldı. Kurul kararının ardından harekete geçen görevliler zarar görmemesi için ipek halatla bağlanan heykel için caraskal sistemi kullandı. Öne doğru eğilen heykel yaklaşık 30 santim düzeltildi ve altına dolgu malzemesi konularak desteklendi.

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