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Nemrut Dağı'nda Kommagene Bienali

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#Nemrut Dağı#Kommagene Bienali#Adıyaman
Nemrut Dağında Kommagene Bienali
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 07:00

Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, bu yıl ilk defa düzenlenen Kommagene Bienali’ne ev sahipliği yapıyor. Teması ‘Hayali Bir Uygarlık’ olan bienalde, 23 ülkeden 53 sanatçı eserlerini sergiliyor.

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Adıyaman’ın Kahta Kaymakamlığı, Nemrut Dağı ve çevresindeki tarihi mekânlarda 1. Kommagene Bienali’ni düzenliyor. 20 Ekim’e kadar sürecek bienalde 23 ülkeden 53 sanatçı başta Nemrut Tümülüsü olmak üzere, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia, Kahta Kalesi ve Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı sonrası oluşan 5 adada eserlerini sergiliyor. İki ay boyunca çeşitli atölyeler, söyleşiler, konserler ve sergilerin yapılacağı bienalin küratörlüğünü Nihat Özdal üstlendi. Bienalin açılış teması ise “Hayali Bir Uygarlık”.

TURİZME KATLI SAĞLAYACAK

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kommagene Bienali’yle ilgili şunları söyledi: “Nemrut Dağı ilk defa farklı bir kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Bianel Adıyaman’ın, Nemrut Dağı ve çevresinin tanıtımına ve turizmin gelişmesine önemli katkı sağlayacak.”

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Nemrut Dağında Kommagene Bienali

23 ÜLKEDEN 53 SANATÇI

Güney Kore’den Yongduk Yi, Norveç’ten Hakon Erichsen, İspanya’dan Marisa Maeste, İtalya’dan Cristiano Carotti gibi çok sayıda yabancı sanatçının yer aldığı bienale Türkiye’den de Ebru Ceylan, Varol Topaç, İsmet Doğan, Dilan Köse, Doğukan Çiğdem ve birçok sanatçı katıldı.

ASİ VALİNİN KURDUĞU KRALLIK

Kommagene, erken Hellenistik Dönem’de Seleukos (Syria) Krallığı’na bağlıydı ve valiler tarafından yönetiliyordu. Bu valilerden Ptolemaios M.Ö. 162 yılında Kommagene’de isyan etti ve kendisini kral ilan etti. Böylece yaklaşık 135 yıl sürecek Kommagene Krallığı kurulmuş oldu. Kommagene’nin en bilinen kralı ise M.Ö. 62-63 yıllarında Nemrut Dağı’ndaki devasa heykelleri yaptıran, oradaki tümülüste gömülü olan Kral 1. Antiochos’tu.

 

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#Nemrut Dağı#Kommagene Bienali#Adıyaman

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