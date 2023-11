Neden Kuzey Işıkları güneye kaydı

Haberin Devamı

GÜNEŞ yüzeyinde 5 Kasım’da bir patlama meydana geldi. Bu patlamadan yayılan plazmalar, Dünya’ya ulaşarak atmosfere süzüldü. Bu olay yeryüzünden renkli görüntülerle izlendi. Ege Üniversitesi Astrofizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Astronomi Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal yaşananları şöyle açıkladı:

“Bu patlamada uzaya çok fazla plazma saçılması yaşandı. Bu beklediğimiz bir olaydı. Bu kez dünyada Kuzey Yarım Küre’de 40 derece enlemleri üzerindeki tüm bölgelerde gözlenebildi. Dolayısıyla Türkiye’de Marmara ve Karadeniz bölgelerinde görüldü. Bu durum birkaç gün daha sürecek. Dünyanın manyetik alanı gezegenimizi koruduğu için kötü bir durum oluşmayacak. Ancak 2024-2025 yıllarında çok sayıda Güneş patlaması beklendiğinden saçılan plazma çok olursa benzer durumlar yaşanabilir.”

2025’TE DORUKTA

Güneşteki patlamalar üzerine araştırmalar yapanDoç. Dr. Dal patlamaların periyodu ve dünyaya olası etkileriyle ilgili şöyle konuştu:

”Güneş’in yüzeyinde her 11 yılda bir patlama sayısı ya azalıyor ya da artıyor. Bu döngüye göre 2025-2026 yıllarında bu dönemin en yüksek sayısına ulaşacağız. Sonra azalacağı bir döngüye gireceğiz. Ancak bu patlamalar bazen çok şiddetli olabilir. Mesela 6 Şubat depreminden sonraki hafta Güneş’te büyük bir patlama meyda geldi ve Brezilya’da iki gün elektrik hatları ile radyo ve TV yayınlarında sorunlar yaşandı. 1989 yılında yaşanan başka bir patlamada da Kanada’da iki hafta boyunca elektriksiz, televizyonsuz ve radyosuz kalmıştı.

‘DÜNYA YOK OLUR’

Bu patlamaların ne zaman olacağı bilinmiyor. Ancak etkisi tahmin edilenden daha çok oluyor. 2025 yılında kızılca kıyamet kopacak diyemeyiz ancak her an büyük bir patlamayla karşı karşıya kalma ihtimalimiz mevcut. 15 bin yıl öncekine benzer çok büyük bir patlama yaşanması durumunda bundan Dünya’nın manyetik alanı etkilenir. Pusulalar yön göstermez, GPRS çalışmaz, uydular kontrol edilemez, insanlar kozmik ışın ve radyasyona maruz kalır. Sokağa çıktığımızda cilt kanseri olmamız için her koşul hazır hale gelir. Kısacası yavaş yavaş Dünya yok olmaya başlar.”

HER GÖRÜNTÜ DOĞRU DEĞİL

ÖNCEKİ gece gökyüzünde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada çokça paylaşıldı. Bunların arasında gerçeği yansıtmayanlar da vardı. ‘Hava Forum’ isimli bir sosyal medya hesabından paylaşılan, Tekirdağ’da kırmızı gökyüzünün görüldüğü videoda, ‘Kuzey Işıklarını görüyorum’ diyenler duyuldu. Van Yüzüncü Yıl Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Yüksek Enerji Ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Topal, “Sosyal medyadaki görüntülerin tamamı doğru olmayabilir. Ancak Tekirdağ gibi kuzeydeki şehirlerimizde görülmüş olma olasılığı daha yüksek. Beklediğimiz bir olaydı, ancak beklediğimizden biraz erken oldu. Önümüzdeki 1 yıllık süreçte artması bekleniyor. Ancak bizi tehdit eden bir durum söz konusu değil” dedi.