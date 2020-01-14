Nazende ne demek? Nazende nedir? nazende TDK kelime anlamı

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Azerbaycan Türkçesinde Nazende, "Ed Naz", "Naz Et", "Ed hoş bir eda" demektir. Bu, "Alagözlü Yar" albümünde Hakan Yılmaz'ın söylediği şarkının adı olarak da bilinmektedir. Naz, Azerbaycan Türkçesinden geçen bir kelimedir. Dilimizde kullanılmaya devam eden bir sözcük, isim olarak tercih edilir. Naz yapan kişi, Türkçe’de nazlı anlamını taşıyor.

Nazende Ne Demek?

Bu kelime Türkçe’ye Azerbaycan Türkçesinden girmesine rağmen, Farsçadır. Farsçada kadınsı bir isim olarak bu daha çok tercih edilen bir kelimedir. Nazende kelimesinin yukarıdaki anlamlarına ek olarak, başka bir anlam Türk Dil Kurumu sözlüğünde de bulunur. Bu sözlükte, kelime aynı zamanda sevilen birinin anlamını da içerir, bu anlamda şiir ve şarkılarda kullanılır.

Nazende Nedir?

Kolayca gönlü yapılamayan kişilere karşı da nazende denmektedir. Azeri Türkçesi ile dilimize gelmiş olan bu kelimenin aynı zamanda işveli, cilveli ve nazlı şeklinde farklı anlamları da bulunmaktadır. Kişiyi tasvir ederken tatlı olmasının da bir özelliğe vurgu yaptığını göstermektedir. Aslında Farsça bir kökeninin olması da nezaketinin nereden geldiğini bize göstermektedir. Günümüzde kız çocuklarına isim olarak da konulması mümkündür ve nezaketi ile beğeni ile karşılanabilir.