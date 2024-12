NATO Mayın Görev Grubu Komutası, Türk Deniz Kuvvetleri'ne emanet

Haberin Devamı

Balıkesir'in Erdek ilçesi Erdek Mayın Filo Komutanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2'nin komutası Türk Deniz Kuvvetlerinden Dz. Albay Kürşat Kurnaz'a geçti. Törene üst düzey askeri yetkililer ve davetliler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Dz. Albay Kürşat Kurnaz, “Bu görev, şahsım ve personelim için büyük bir onur ve sorumluluktur. NATO değerlerine olan bağlılığımızla görevimizi kararlılıkla yerine getireceğiz. Birlikte operasyonel mükemmeliyet sağlamaya devam edeceğiz,” dedi. Görevi devreden Kaptan Sebastian Barote'ye teşekkürlerini sunan Albay Kurnaz, “Size ve ailenize en iyi dileklerimi sunuyorum. Rüzgarınız kolayına, denizleriniz sakin olsun,” ifadelerini kullandı. Konuşmasını eşine seslenerek tamamlayan Albay Kurnaz, altı aylık görevi boyunca sabır istedi. Yeni komutan, Türk Deniz Kuvvetlerinin NATO ittifakına katkısını sürdüreceğini vurguladı.

Dz. Albay Kürşat Kurnaz yaptığı konuşmada ;"Amiral ve değerli misafirler, iyi günler. Devir teslim törenimize hoş geldiniz. Benim ve personelim için sizleri burada, Türk Mayın Avcılarının memleketi Erdek'te ağırlamak bir onurdur. Bugün, Türk Deniz Kuvvetleri ve şahsım adına gurur verici bir anı temsil ediyor çünkü Daimi NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2'nin komutasını devralıyorum. Böylesine özverili ve yetkin bir güce liderlik etmek hem bir onur hem de bir sorumluluktur. Ben ve personelim, tüm görevleri profesyonellik, kararlılık ve NATO değerlerine sarsılmaz bir bağlılıkla yerine getirmeye hazırız. Birlikte, operasyonel mükemmeliyeti sağlamaya ve ittifakımızın kolektif güvenliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. ‘Birlikte Daha Güçlüyüz' olacağız. Özellikle değerli dostum Kaptan Sebastian Barote'ye minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Sebastian, bu özverili komutayı sizden devralmak bir onurdur. Size ve ailenize en iyi dileklerimi sunuyorum. Rüzgarınız kolayına, denizleriniz sakin olsun. Efendim, ayrıca eşime seslenmek istiyorum. Sevgili Görkem, altı ay boyunca sabrını rica ediyorum. Teşekkür ederim." dedi.

Törenin sona ermesiyle basın mensutlarının sorularını yanıtlayan Dz. Albay Kürşat Kurnak şu idadelere yer verdi; "Burada Türkiye olarak Romanya Deniz Kuvvetlerinden NATO mayın karşı tedbirleri grup 2'nin komutasını bugün itibariye devralmış bulunmaktayız. NATO mayın karşı tedbirleri grup 2'yi ne yapar? NATO'nun 4 adet kuvveti vardır. 2 tanesi Fırkateynlerden oluşan kuvveti, 2 tanesi de mayın avlama gemilerinden oluşan. Bunlardan 2 tanesi Akdeniz'de 2 tanesi de Kuzey Deniz'in de görev yapmaktadır. Kuzey'de. Ben bugün NATO'nun Akdeniz'deki mayın karşı tedbirleri kuvvetinin komutasını devir almış bulunmaktayım. Bu kuvvet NATO'nun liman yaklaşma sularında veya NATO gemilerinin kullanacağı denizlerde olası bir mayın tehdidi veya el yapımı patlayıcı tehdidi denizde olduğu takdirde ilk müdahale kuvvetidir. Var olunç amacı budur. Bu kuvvet kriz veya harp durumunda da olası bir mayın tehdidi karşımıza çıktığında buna müdahale etmek için sürekli barış zamanında da kendini hazır tutmaya çalışır. Biz bu komutayı 7. defa alıyoruz. Bu kuvvet, mayın karşı tedbirleri kuvveti 1999 yılında ilk defa kuruldu. Ben bu kuvvetin 7. Türk komutasını alan komutan olarak bugün itibariye devir teslimi yapmış bulunmaktayım. 6 ay süreyle bu kuvveti Türk Deniz Kuvvetleri komut edecektir. Komutamız süresince diğer NATO üyesi ülkelerden mayın avlama gemileri bu kuvveti iştirak edecektir. Aynı zamanda "Yüzbaşı Güngör Durmuş" gemimiz bu kuvvetin komuta gemisi olarak benim karargahımla beraber bu kuvveti iştirak edecektir. Bu görev süresince neler yapacağız? 5 tane NATO'nun büyük tatbikatına katılacağız. İspanya'da İspanyol Mayın Tatbikatı, İtalya'da İtalyan Mayın Tatbikatı, yine Yunanistan'da tatbikata katılacağız. İspanya'da NATO'nun en büyük tatbikatlarından birisi olan Dynamic Mariner Tatbikatı'na katılacağız. Yine aynı şekilde Yunanistan'da Setfestart tatbikatına katılacağız ve Temmuz ayı başında bu komutayı İtalyanlara devredeceğiz." dedi.

NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Herakat Başkanı Tuğamiral Stefan Pauly'nin konuşması ;"Amiral Aydın, Amiral Necloe, saygıdeğer misafirler ve SNMCMG2'nin mürettebatı - personeli, Bugün burada, bu önemli devir teslim töreninde huzurunuzda durmak ve başkanlık etmek benim için büyük bir onurdur. MARCOM Komutanı ve Northwood, İngiltere'deki tüm personelin içten selamlarını sizlere iletiyorum. Türk Donanmasına, bu töreni Erdek Deniz Üssü'nde nazikçe ev sahipliği yaptıkları için en derin şükranlarımı sunuyorum. Bu üssün varlığı, Türkiye'nin ittifaka ve bu hayati bölgenin güvenliğine vazgeçilmez katkılarının somut bir hatırlatıcısı olarak hizmet etmektedir. Donanma Kuvvetlerimiz içerisinde bir komuta değişiminin öneminin fazlasıyla bilincindeyim.

Denizin geniş enginliklerinde seyredenler için, bu tören askeri gelenekler ve örfler arasında benzersiz bir yere sahiptir. Denizde gemilere komuta etmek, bir komutana duyulan özel bir güveni ve inancı gerektirir; zira donanmaların faaliyet gösterdiği zorlu deniz ortamları ve bir deniz subayının denizdeki emsalsiz sorumlulukları oldukça büyüktür. Bugün, bu köklü denizcilik geleneğini, komutanlığın bir saygın liderden diğerine devredilmesini kutluyoruz. Görevden ayrılan Komutan Kaptan Barote'ye ve onun liderliğinde görev yapan olağanüstü erkek ve kadınlara derin şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, görevi devralan Komutan Kaptan Kurnaz'ı kutluyoruz. Kaptan Barote, Sebastian, geçtiğimiz altı ay boyunca liderliğiniz, sarsılmaz adanmışlığınız ve örnek ekip çalışmanız, NATO'nun denizcilik ruhunun özünü temsil etmiştir.

Bugün, derin bir saygıyla üstün liderliğinizi ve komutanlığınız altında görev yapanların kayda değer başarılarını, ayrıca Yunanistan, İtalya, Romanya, İspanya ve Türkiye'den gemilerden oluşan çok uluslu Görev Grubunuzun olağanüstü başarılarını takdir ediyoruz. SNMCMG2'nin kolektif çabaları, dünyanın stratejik olarak en önemli denizcilik bölgelerinden birinde seyir özgürlüğünü sağlamakta, mayın tehditleriyle mücadele etmekte ve küresel ticareti destekleyen hayati deniz yollarının güvenliğini temin etmekte önemli bir rol oynamıştır. Görev grubunuz, en zorlu deniz ortamlarında faaliyet gösterme konusunda dikkate değer bir yetenek sergilemiştir. Dynamic Move, Nusret 24, Neptune Strike 24-2 gibi kritik tatbikatlara aktif olarak katılım sağlamış ve diğer görevlerde başarı göstermiştir. NATO Müttefikleri ve Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri gibi ortaklarla yürütülen ortak eğitimler ve operasyonlar sayesinde, müttefik iş birliğini önemli ölçüde güçlendirdiniz.

Ayrıca, grubunuz NATO'nun Sea Guardian Operasyonu'na önemli bir katkı sağlamış, doğu ve merkezi Akdeniz'de mayın karşı tedbir operasyonlarını titizlikle yürüterek hayati deniz yollarının ve kritik deniz altı altyapısının güvenliğini sağlamıştır. Bölgede gerçekleştirilen liman ziyaretleri ve lojistik duraklamalar, NATO'nun varlığını etkili bir şekilde pekiştirerek ittifakın nüfuslarımızı koruma konusundaki kararlılığını vurgulamıştır. Günümüzde hızla değişen güvenlik ortamında, mayınlar uluslararası deniz taşımacılığına yönelik en tehlikeli tehditlerden biri olmaya devam etmektedir. Son altı ayda SNMCMG2 tehditleri etkili bir şekilde caydırmış, temizleme operasyonlarını gerçekleştirmiş ve üst düzey profesyonellik ve yetenekler sergilemiştir. Olağanüstü başarıları, NATO İttifakı'nın gücünün ve barış, güvenlik ve küresel istikrara olan bağlılığımızın bir kanıtıdır. Bugünkü etkinliğin, bir formaliteden çok daha fazlası olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu Komuta Devir Teslim Töreni, özünde NATO'nun deniz kuvvetlerinin sürekliliğini ve sarsılmaz bağlılığını sembolize etmektedir.

Denizcilik alanımızda engelsiz seyir özgürlüğünü koruyarak ilerliyoruz. Bir Komutandan diğerine geçerken, bu grupta görev yapan olağanüstü erkek ve kadınların bağlılıklarını takdir etmek ve derin minnettarlığımızı ifade etmek için bir an durmalıyız. Onların cesareti, olağanüstü becerileri ve profesyonellikleri, NATO'nun en iyisini yansıtmaktadır. SNMCMG2'de görev yapan tüm denizcilere ve personele, sizlerin paha biçilmez katkıları, kolektif güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Sizler, denizlerde barış ve güvenliğin koruyucularısınız ve çabalarınız sayesinde NATO'nun deniz varlığı, bu bölgedeki istikrar için güçlü bir güç olmaya devam etmektedir. Sadece hayati deniz yollarımızı korumakla kalmadınız, aynı zamanda NATO'nun özü olan kırılmaz dayanışma bağlarını da pekiştirdiniz. Sebastian, birkaç dakika içinde komuta sorumluluklarını devredeceksin. Kişisel olarak, yaptığın her şey için sana çok teşekkür ederim; dayanmak zorunda kaldığın tüm zorluklar için minnettarım. İş birliğimizin tek bir gününü bile unutmayacağım. Kararlılığın ve azmin için.

İleriye baktığımda, Kaptan Kurnaz'ın bu mükemmeliyet mirasını sürdüreceğine dair tam bir güvenle doluyum. Kürşat, deneyim zenginliğiniz ve olağanüstü liderliğiniz, Görev Grubunu yarının zorluklarında yönlendirecektir. Türk Donanması Deniz Operasyon Merkezi'nin Müdürü oldunuz, Cari Operasyonlar Departmanı'nın başındaydınız ve Naples Müşterek Kuvvet Komutanlığı'ndaki görevinizden itibaren NATO'nun nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Ek olarak, şu anda Türk Mayın Filotillası 1. Komutanı olarak, artık operasyonel uzmanlığınızı Müttefik Deniz Komutanlığı Northwood'a aktaracağınızı gururla ifade ediyorum. Komutanlığınız altında SNMCMG2'nin, Akdeniz ve ötesinde deniz güvenliğini sürdürme misyonunda merkezi bir güç olarak hizmet etmeye devam edeceğine şüphem yoktur. Kürşat sana başarılar diliyorum.

Amiraller, saygıdeğer konuklar, liderlik değişebilirken, Müttefik Deniz Komutanlığı'nın, en yüksek denizcilik mükemmeliyeti standartlarını sürdürme, eşsiz iş birliğini sağlama ve sorunsuz birlikte çalışabilirliği temin etme konusundaki sarsılmaz bağlılığı kararlılıkla devam etmektedir. Kendimizi savunma ihtiyacı doğarsa, dört deniz görev grubum savaşmaya hazırdır. NATO ulusları arasındaki iş birliği, bizi birleştiren ortak amaç ve sürekli değişen güvenlik ortamına uyum sağlama ve karşılık verme konusundaki kolektif yeteneğimiz, karşılaşabileceğimiz tüm zorluklara hazır olmamızı sağlayacaktır. Dikkatiniz için çok teşekkür ederim ve bu Komuta Devir Teslim Töreni'ne katıldığınız için teşekkürler." dedi.

Albay Sebastian Barote konuşması ;"Amiraller, Saygıdeğer Konuklar, Hanımefendiler ve Beyefendiler, Bugün, komuta değişim töreni için toplanırken yalnızca bir liderlik değişimine tanıklık etmiyoruz; aynı zamanda misyonumuzun sürekliliğini, değerlerimizin gücünü ve bizi birleştiren kırılmaz bağı da kutluyoruz. Bu gün, Daimi NATO Mayın Karşı Tedbirleri Grubu 2'nin (SNMCMG2) öneminin hiç bu kadar belirgin olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Sürekli, hazır ve yetenekli deniz kuvvetlerine ihtiyaç duyulan, gelişen deniz güvenliği zorluklarının olduğu bir çağda, SNMCMG2'nin bu kalıcı misyona katkısı, İttifakımızın denizcilik gücünün yalnızca teknolojik üstünlük veya taktiksel yeterlilikten değil, temel birliğimizden geldiğini göstermektedir. Romen Deniz Kuvvetleri ve şahsım için SNMCMG2'ye komuta etmek, ulusal ya da kişisel bir başarıdan çok daha fazlasını temsil etmiştir. Bu, NATO'nun denizcilik yeteneklerini güçlendirme ve Müttefik ilkelerine bağlılığımız konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı sembolize etmiştir. İttifak tarafından bize duyulan güven, yalnızca bu görevlendirme süresince ortaklarımızdan aldığımız olağanüstü destekle eşleşmiştir. Altı ay önce Daimi NATO Mayın Karşı Tedbirleri Grubu 2'nin komutasını devraldığımda, İttifakın denizcilik kapasitesinin temel taşı olan bir misyonu benimsedik - Müttefik deniz kuvvetlerinin sürdürülebilir varlığı, her zaman denizleri ve ortak değerlerimizi korumaya hazırdır. Geçtiğimiz altı ay boyunca, kuvvetimiz geniş bir yelpazede deniz faaliyetlerinde dikkat çekici operasyonel yeterlilik sergilemiştir. Dynamic Move 2024-II'nin uygulanmasıyla, karmaşık bir senaryoda mayın savaşı operasyonlarında operasyonel ve taktik uzmanlığımızı geliştirdik; bu da ortaya çıkan tehditlere yanıt verme kolektif yeteneğimizi artırdı. Nusret 2024 ve Gripos 2/24 INVITEX'in başarılı bir şekilde tamamlanması, bu çabaların bir kanıtıdır.

Neptune Strike 24-2 gibi Gelişmiş Gözetim Faaliyetleri, farklı Müttefik kuvvetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olma kapasitemizi gösterdi. Sea Guardian Operasyonu‘na katkımız, NATO'nun sorumluluk alanımızdaki kapsamlı deniz güvenliği çerçevesini güçlendirdi. Müttefik ve Ortak Uluslarla birlikte ortak faaliyet alanlarımızdaki etkileşimlerimiz, NATO'nun geliştirmeye devam ettiği iş birliğine dayalı deniz güvenliği ağını daha da güçlendirdi. SNMCMG2'nin bu görev süresindeki başarıları, operasyonel ve taktik yeterliliğin ötesine geçmiştir. Bu başarılar, NATO'nun temel ilkelerinin - standartlaşma, birlikte çalışabilirlik ve çok uluslu entegrasyon yoluyla kolektif savunma - pratik bir yansımasıdır. Her tatbikat, her eğitim ve her lojistik durak, NATO deniz varlığının stratejik önemini ve İttifakın çıkarlarına bağlılığını güçlendirmiştir. Komutayı devrederken, gurur ve minnettarlık dolu bir duygu içerisindeyim. Son 6 ay boyunca MARCOM'dan olağanüstü destek alma onuruna eriştim ve mükemmel bir ekibe liderlik ettim. Onların bağlılıkları, uzmanlıkları ve profesyonellikleri için hepsine derin minnettarlığımı sunuyorum. MARCOM'a ve özellikle NATO Yüzey Kuvvetleri Komutanı Amiral Pauly ve ekibine, stratejik rehberlikleri ve sorunsuz destekleri operasyonel başarımızın temelini oluşturmuştur. Çok uluslu personelime: Uzmanlığınız, uyum sağlama yeteneğiniz ve sorunsuz entegrasyonunuz, Müttefik iş birliğinin gerçek potansiyelini ortaya koymuştur. Kollektif uzmanlığınız, kuvvetimizin operasyonel yeteneklerini sürekli olarak yükseltti; mükemmelliğe olan bağlılığınız, NATO personel performansı için yeni ölçütler oluşturdu. Çeşitli ulusal perspektiflerin uyumlu bir şekilde operasyonel çıktıya dönüşmesi, Müttefik entegrasyonunun özünü temsil etmektedir. Bayrak Gemim Viceamiral Constantin Blescu'nun mürettebatına: Kararlı desteğiniz ve operasyonel mükemmeliyetiniz, komuta ve kontrol işlevleri için olağanüstü bir platform sağlamış ve denizcilikteki üstün standartları korumuştur. Çok uluslu personeli desteklerken sergilediğiniz profesyonellik ve operasyonel hazırlık, özel bir takdiri hak etmektedir. Katılan her birime, katılım sıralamasına göre değineceğim:

TCG Enez, ITS Alghero, ESPS Tajo, HS Evropi, TCG, Akçakoca ve ekibi - operasyonel yetkinlikleri ve göreve olan bağlılıkları, ortak kabiliyetlerimizi sürekli olarak geliştirmiştir. Taktik mükemmeliyet ve çok uluslu iş birliğini sergilemeleri, Müttefik birliğinden doğan gücü yansıtmaktadır.

Bu törenin örnek organizasyonuyla İttifakımızı tanımlayan Müttefik iş birliği ruhunu yansıtan Türk ev sahiplerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Halefim Kaptan Kürşat Kurnaz'a - NATO'nun denizcilik kapasitesinin en ön saflarında yer alan bir kuvvet devralıyorsunuz. Mükemmeliyet kaydınız ve kanıtlanmış liderlik yetenekleriniz, SNMCMG2'nin komutanlığınız altında daha büyük sonuçlara ulaşacağından emin olmamı sağlıyor. Son olarak, sloganımız ‘Birlikte Daha Güçlüyüz' ifadesinin, bu kuvvetin görev süresi boyunca sergilediği operasyonel gerçeği yansıttığını vurgulamak istiyorum. Bugün yalnızca bireysel uluslar olarak değil, sarsılmaz bir İttifak olarak, deniz güvenliği ve ortak savunmaya olan bağlılığımızda birleşmiş durumdayız. Komutanınız olarak hizmet etme ayrıcalığı için teşekkür ederim ve İttifakımızın ruhunun her türlü zorluk karşısında kararlı ve kalıcı olduğunu kanıtladığınız için sizlere teşekkür ederim. Hepinize kolay rüzgarlar ve sakin denizler dilerim. Teşekkür ederim." dedi.