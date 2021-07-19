Nasreddin Hoca’nın maya çaldığı göl... Kurudu

Konya ve Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan, 354 kilometrekarelik alana sahip Akşehir Gölü, yıllardır devam eden kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kuruma noktasında geldi. Gölün orta kısmındaki su bulunan kısmına çevresindeki sazlık ve bataklık nedeniyle ulaşılamazken, alanın büyük bir kısmının otlarla kaplandığı görüldü. Akşehir ve Eber Göller Birliği Başkanlığı’nı yürüten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “İklim değişikliğinden gölümüz de nasibini almış oldu. Akşehir, Konya’nın normal zamanlarda en fazla yağış alan ilçesidir. Yıllık 650-700 milimetrelik yağış alırken, şu an 400- 450 milimetreye kadar düştü. Durum böyle olunca gölü besleme azaldı. Sıcaklık ve buharlaşmayla gölümüz can ve kan kaybetti. Akşehir Gölü, sadece balıkçılar ve kamışçılar için değil coğrafi işaret tescilli Akşehir kirazı için de çok önemli. Akşehir kirazının kalitesini arttıran ve kirazı ihracatla İngiliz kraliyet ailesinin masasına kadar ulaştıran Akşehir Gölü’ydü. Göl, gerçekten kiraz için çok önemliydi” dedi.

Gölün su azaldığı için gölete dönüştüğünü kaydeden Akkaya, “Şu an da ‘Tamamıyla her şey kurudu’ diyemiyoruz ancak içerisinde küçük bir gölet halinde kaldı” ifadelerini kullandı.

TARİH TEKERRÜR ETTİ

Başkan Akkaya, gölün 1935 ve 2008 yılında tamamen kuruduğunu da hatırlatarak, “Tarihe yolculuk yaptığımızda 1935 yılında Akşehir Gölü’müz tamamıyla kurumuş, üzerinden araçlarla geçilir hale gelmişti. Bugün de ’Tamamı o kadar kurumuş’ diyemeyiz ancak bir miktar ortada su var. 1960 ve 1970’li yıllarda ise göl taşmış, göl kenarındaki bazı köylerimiz başka yerlere nakledilmiş. Şu an da kumaşçılık devam ediyor ancak balıkçılık tamamıyla bitmiş durumda” dedi.

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