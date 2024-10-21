Narin iddianamesi bu hafta tamam

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Bakan Tunç, iddianameye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu kapsamda çok detaylı bir araştırma yapıldı. HTS kayıtlarından daraltılmış baz çakışmalarına varıncaya kadar Adli Tıp raporlarından ve ifadesi alınan kişilerin ifadelerindeki ortaya koydukları hususlara, kamera görüntülerine varıncaya kadar kapsamlı bir delil toplama çalışması yapıldı. Tabii Narin evladımızın hunharca katledilmesi hepimizi derinden sarsmıştı. Temennimiz bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayalım. Bütün temennimiz bu ama onun cansız bedenine ulaşıldıktan sonra da adli soruşturma detaylı, titiz bir şekilde yürütüldü ve iddianamede tahminimize göre bu hafta içerisinde mahkemeye, Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulacaktır. Narin’i katledenler, Narin’e kıyanlar, yargı önünde hesap vereceklerdir.”