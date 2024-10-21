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Narin iddianamesi bu hafta tamam

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#Yılmaz Tunç#Bakan Tunç#Ağır Ceza Mahkemesi
Narin iddianamesi bu hafta tamam
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2024 07:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasıyla ilgili “Narin evladımızla ilgili artık tabii araştırmaların, çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etmiştik. İddianame yazım sürecinde. Bu hafta içerisinde iddianame mahkemeye sunulur” dedi.

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Bakan Tunç, iddianameye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu kapsamda çok detaylı bir araştırma yapıldı. HTS kayıtlarından daraltılmış baz çakışmalarına varıncaya kadar Adli Tıp raporlarından ve ifadesi alınan kişilerin ifadelerindeki ortaya koydukları hususlara, kamera görüntülerine varıncaya kadar kapsamlı bir delil toplama çalışması yapıldı. Tabii Narin evladımızın hunharca katledilmesi hepimizi derinden sarsmıştı. Temennimiz bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayalım. Bütün temennimiz bu ama onun cansız bedenine ulaşıldıktan sonra da adli soruşturma detaylı, titiz bir şekilde yürütüldü ve iddianamede tahminimize göre bu hafta içerisinde mahkemeye, Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulacaktır. Narin’i katledenler, Narin’e kıyanlar, yargı önünde hesap vereceklerdir.”

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#Yılmaz Tunç#Bakan Tunç#Ağır Ceza Mahkemesi

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