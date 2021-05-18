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Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 18.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Namus savunmasına 38 yıl hapis

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Namus savunmasına 38 yıl hapis

İstanbul'da eşi Aynur Yünkutay ve arkadaşı Murat Olgun'u ilişki yaşadıkları gerekçesiyle ormanlık alana götürerek öldüren sanık İbrahim Yünkutay hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu Yünkutay, Keşke böyle olmasaydı ama namusumuz için yaşıyoruz” dedi. Yünkutay haksız tahrik indirimiyle toplam 38 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Arnavutköy'de İbrahim Yünkutay, 3 Ocak 2020 günü Arnavutköy’deki ormanlık alanda 10 yıllık eşi Aynur Yünkutay ile çocukluk arkadaşı Murat Olgun’u öldürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yüntukay’a iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu Yünkutay, “Psikolojim bozuk. Hastaneye sevk edilmek ve buradan çıkacak rapora göre karar verilmesini istiyorum. Keşke böyle olmasaydı ama namusumuz için yaşıyoruz” dedi. İbrahim Yünkutay haksız tahrik indirimiyle toplam 38 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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