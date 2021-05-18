Namus savunmasına 38 yıl hapis

İstanbul Arnavutköy'de İbrahim Yünkutay, 3 Ocak 2020 günü Arnavutköy’deki ormanlık alanda 10 yıllık eşi Aynur Yünkutay ile çocukluk arkadaşı Murat Olgun’u öldürmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yüntukay’a iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu Yünkutay, “Psikolojim bozuk. Hastaneye sevk edilmek ve buradan çıkacak rapora göre karar verilmesini istiyorum. Keşke böyle olmasaydı ama namusumuz için yaşıyoruz” dedi. İbrahim Yünkutay haksız tahrik indirimiyle toplam 38 yıl hapis cezasına çarptırdı.





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