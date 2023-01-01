Mutlu ve huzurlu yıllar Türkiye 2023’e böyle merhaba dedik

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DÜNYA her ne kadar 2022’yi ekonomik krizlerle, Ukrayna-Rusya savaşının gölgesinde geçirse de 2023’ü yine umut ve coşkuyla karşıladı. Yeni Zelanda, Kiribati ve Samoa adalarından sonra yeni yılı ilk karşılayan ülkeydi. Türkiye saati ile 14.00’da yeni yılan giren ülkede kutlamaların merkezi Auckland oldu. Ülke uzun süre sonra ilk kez kısıtlamalar olmadan yeni yıla, büyük bir coşkuyla girdi.

3500 HAVAİ FİŞEK

Kutlamalarda 3500 havai fişek kullanıldı, insanlar yılbaşı coşkusunu sokaklarda birlikte kutladı. Yeni Zelanda’dan sonra Japonya, Rusya, Çin, Hindistan 2023 yılına girdi. Bu yıl tüm dünya korona kısıtlaması olmadan özgürce yeni yılı karşıladı. İskoçya’da binlerce insan 3 yıl aradan sonra düzenlenen geleneksel yılbaşı kutlamalarına katıldı. İngiltere’nin başkenti Londra’da da halk koronavirüs kısıtlamaları olmaksızın havai fişek gösterilerini izledi. Güney Koreliler de bu sene Seul’ün merkezinde toplandı.