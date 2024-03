Mustafa Savaş CNN Türk'te... Hem sosyal konut hem kentsel dönüşüm sözü verdi

Haberin Devamı

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Savaş, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını cevapladı.

Savaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Saha bizim açımızdan çok güzel. Geçen hafta sizin programınızdaki anket sonuçları sahayı yansıtmıyor. Bizim yaptırdığımız anket çalışmalarına göre yaklaşık 3 puan öndeyiz.

"EN BÜYÜK SORUN TRAFİK"

Şu anda yerel yönetim anlamında büyük sıkıntı var. Efeler'de 300 bin nüfus var çok fazla trafik var. 2014'te mevcut başkan Doğankent'te Didim'e kadar kimse trafiğe takılmayacak, 22 tane battı-çıktı yapacağız dedi. Ama olmadı... Biz bu sorunları, altyapı yetersizliklerini çözmek adına yola çıktık. İddialıyız ve biz bu sorunları çözeceğiz. İlk etapta Nazilli'de, Aydın merkezde, Söke'de, Kuşadası'nda köprülü kavşaklar yapacağız.

"31 MART BİR MİLAT"

Uzman arkadaşlarımızla yapacağımız projelerimizi vatandaşlarımıza anlatıyoruz. 5 yıl sonunda büyüyen, Türkiye'den daha fazla pay alan bir Aydın inşa edeceğiz.

Altyapı yok. Mevcut başkanın bu anlamda yaptığı hiçbir şey yok. Nazilli gibi büyük bir ilçede katı atık bertaraf tesisi kurulabilir. Ancak kaynakların etkin kullanılmaması yüzünden kurulmamıştır. Toplanan çöpler merkeze getiriliyor.

"AYDIN'IN KAYIP YILLARI VAR"

Aydın'da altyapı problemlerini 5 yıl içinde çözeceğiz diyoruz. Aynı zamanda biz; yatırım, üretim ve ihracat kapasitesini de yükselteceğiz. Şehir el freni çekilmiş bir araba gibi... Hep bir tarafımız eksik kalıyor. Merkezi yönetim destekliyor ama yerel yönetim çalışmıyor. Aydın değil 5 yıl, 1 yıl daha kaybetmeye vakti yok.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYU AYDIN'DA

Türkiye'nin en pahalı suyunu Aydın kullanıyor. Şu anda 1 metreküp su 38 lira... Biz diyoruz ki Nisan ayından itibaren suya yüzde 50 indirim yapacağız ve 5 yıl boyunca da zam yapmayacağız. Şu anki belediye yönetimi suyu bir kazanç kapısı olarak görüyor. 10 yıldan bu yana Aydın'da kurulan bir arıtma tesisi yok. Musluklardan kuyu suyu akıyor. Yemek yapılamıyor, duş alınamıyor... 2014'te belediye başkanı bu sorunu ben çözeceğim dedi, 2019'a gelindiğinde çözülemedi... 2027'de bitireceğimiz barajla, temiz su sorununu biz çözeceğiz.

GENÇLERE VE EMEKLİLERE MÜJDE

Gençlerimize her ay bin TL'lik burs vereceğiz. Emeklimize her ay 5 bin TL'lik destek vereceğiz. Vereceğimiz kartla istediği yerden alışverişini yapabilecekler. Tabii ki bunların bazı kriterleri olacak. Bu kriterleri de önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Ben eski bir finansçı olarak, paranın yönetimi ve bütçe oluşturulmasına hakimim. Şu anda belediye şirketleri 900 milyon zarar ediyor. 500 milyon reklama harcanan para var. Biz önümüzdeki dönem reklama para harcamayacağız. Bu paralar çok fazla...

Biz kaynakları etkin ve verimli kullanacağız. Biz eserimizle anılmak istiyor. Aydın'ı çok eksiği var. Çerçioğlu reklam ve algıyla buraya kadar geldi. 31 Mart'ta bu son bulacak. Bunun devam etmesi mümkün değil. Herkes tarafından ifade ediliyor. Kendi seçmeni de söylüyor.

TURİZM

Ülkemiz her yıl turizm gelirinde rekorlar kırıyor. Didim'i kurvaziyer limanı ile Didim'i dünya şehri yapacağız. Kuşadası'na geldi. Didim'e de yapacağız. Gelen yolculardan daha fazla yararlanmak istiyoruz. Bu projeyi Turizm Bakanımız ile de konuştuk. Didim'in havasını olumlu yönde çok değiştirir. Didim büyük bir potansiyele sahip. Çevreye duyarlı bir şekilde yapılar oluşturacağız.

Aydın termal bir kent. Kuşadası ve Didim'de büyük potansiyel var. Dünyada büyük emeklilik fonlar var. O fonların buraya getirilmesi mümkün.

DEPREME HAZIRLIK VAR MI?

Aydın 1. derece deprem bölgesi. Kentsel dönüşüm için 1 tane bile bina yapılmamış. Belediyede mevcut konut envarteriyle ilgi veri yok. Yapı stoğuyla ilgili bir inceleme yok. Bu çok büyük bir problem. Riski yönetebilmeniz için riski ölçebilmeniz gerekiyor. Envanteri çıkarmanız gerekiyor. Fay hatlarının üzerine inşaat ruhsatları veriliyor.

Önümüzdeki dönemde sosyal konut yapacağız. Kira öder gibi vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız. İlk olarak 10 bin konut olarak belirlemiştik sayıyı. Gelen talebin ardından 20 bine çıkardık. Kentsel dönüşümü de yerinde yapmayı hedefliyoruz. Gönüllü bir kentsel dönüşüm yapacağız. Dirençli şehirler oluşturmak zorundayız. Bunu yapmak zorundayız.

Yatırım üretim istihdam arttığında il zenginleşecek. Tarım, sanayi, bitkisel ve hayvansal üretim var. Biz en az 5 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Şu an 1,6 milyar dolar. Denizli'nin ihracatı 4 milyar dolar. Ben bir finansçı olarak Aydın'ın potansiyelini biliyorum. Üreterek zenginleşebiliriz. Kalkınma yerelden başlar.

SAHADA SON DURUM NE?

'Artık yeter, siz gelin yönetin' sözünü çok duyuyorum. Kurtarıcıya ihtiyaç olduğu söyleniyor. Aydın'da katı bir ideolojik durum yok. Kim daha iyi hizmet edecekse hemşerilerimizin ondan yana tavır koyacağına inanıyorum. Rakipte endişe, stres görüyorum. Vücut dilinden anlıyoruz. Geçen dönemde görmediğimiz davranışları bu dönem görüyoruz. Afişlerimiz sürekli yırtılıyor masala. Biz işimize odaklandık.

AYDIN'A YENİ STADYUM

Deprem riski nedeniyle yıkılan stadyumun yerine Atatürk Parkı yapacağız. Yeni stadı otogarın yanına yapacağız. Onun yanına da kapalı spor salonu yapacağız. Stadyumun kapasitesini 15 bin kişilik olarak planlamıştık. Gelen talebin ardından 25 bin kişilik yapmaya karar verdik. Kapalı spor salonunu 3 bin 500 kişilik yapacağız. Ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak. Mevcut belediye başkanı 2014'te 50 bin kişilik yapacağım dedi ama yapmadı. Neden diye sorduğumuzda 'Önce hak edin sonra yapacağım' diyor. Böyle bir şey olabilir mi?

"BELEDİYEDE KİMSE İŞTEN ÇIKARILMAYACAK"

Biz çalışma barışını ve huzurunu temin edeceğiz. Ben 25 yıl profesyonel yöneticilik yaptım. Kuruma kim katkı veriyorsa onunla çalışacağız. Kesinlikle parti fark etmez. Benim hemşerilerim Mustafa Savaş'ın nasıl bir kimlikte olduğumu bilirler. 3 dönemdir ilimi Ankara'da temsil ediyorum. Bütün ailemiz eşimiz dostumuz nasıl bir insan olduğumuzu herkes bilir. Biz kimsenin hayat tarzına kimliğine bu zamana kadar karışmadık, laf etmedik. Bana oy veren vermeyen herkesin milletvekiliyim ben. Şehre hizmet etmek ile yükümlüyüm. Doğduğum büyüdüğüm topraklara karşı bir sorumluluğum var.

HAYVAN BARINAĞI YAPILACAK

Mevcut hayvan barınakları yetersiz. Başıboş sokak köpek sorunu çok büyük. Şehir içinde geziyorlar. Can dostlarımız için modern bir yer yapacağız. Can dostlarımıza bakanların da hayvansever olması gerekiyor. Orada görev yapan arkadaşlar şu an orayı sürgün yeri olarak görüyor.