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Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2020 - 09:48,Son Güncelleme:

Muş'ta, PKK'nın depolarında mühimmat ele geçirildi

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Muş'ta, PKK'nın depolarında mühimmat ele geçirildi
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MUŞ merkez ve Varto ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 3 depoda çok sayıda silah, patlayıcı ve yaşam malzemesi ile mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son dönemde il merkezindeki Şenyayla ile Varto ilçesinin Kolan bölgesinde operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda; terör örgütüne ait 3 depo tespit edildi. Depolarda 1 makineli tüfek, 11 el bombası, 33 roketatar mühimmatı, 1269 muhtelif cins ve çapta mühimmat, 11 tüfek şarjörü, 27 elektrikli fünye, 9 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 telsiz, akü, ampermetre, muhtelif miktarda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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