Müsilaja 12.5 milyon lira ceza

Bakan Kurum temizliği yürüten firmanın yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yapılan 4 bin 11 denetim sonucunda Marmara’yı kirleten işletmelere toplam 12 milyon 545 bin TL ceza kesildiğini söyleyen Bakan Kurum, başlatılan temizlik seferberliğinde de bugüne kadar 3 bin 846 metreküp müsilajın deniz yüzeyinden alındığını açıkladı.

225 NOKTADA TEMİZLİK

Kurum’un açıkladığı verilere göre bin 477 metreküple en fazla müsilaj Yalova sahillerinden toplandı. İstanbul’da bin 127.2 metreküp, Kocaeli’nde 273,4 metreküp, Bursa’da 131,5 metreküp, Tekirdağ’da 149 metreküp, Balıkesir’de 381 metreküp, Çanakkale’de 307 metreküp temizlendi. Marmara çevresindeki 225 farklı bölgede yürütülen çalışmalara başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediyeler de destek verdi.

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