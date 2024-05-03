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Müsavat DerviÅŸoÄŸlu'ndan 3 MayÄ±s Türkçüler Günü mesajÄ±

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#Ä°YÄ° Parti#Türkçüler Günü#Müsavat DerviÅŸoÄŸlu
MÃ¼savat DerviÅŸoÄŸlundan 3 MayÄ±s TÃ¼rkÃ§Ã¼ler GÃ¼nÃ¼ mesajÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 03, 2024 12:11

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± MÃ¼savat DerviÅŸoÄŸlu, 3 MayÄ±s TÃ¼rkÃ§Ã¼ler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±.

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Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± DerviÅŸoÄŸlu, 3 MayÄ±s TÃ¼rkÃ§Ã¼ler GÃ¼nÃ¼ vesilesi ile sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± mesajda, "TÃ¼rk Milletiâ€™nin varoluÅŸ mÃ¼cadelesini temsil eden 3 MayÄ±s TÃ¼rkÃ§Ã¼ler GÃ¼nÃ¼, ÅŸanlÄ± bir yolculuÄŸun ve ÅŸanlÄ± bir uyanÄ±ÅŸÄ±n vÃ¼cut bulmuÅŸ halidir. Bu bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelenin bayraktarÄ± olarak bizler, 3 MayÄ±s ÅŸuuruyla TÃ¼rk devletini, TÃ¼rk milletini ve TÃ¼rk kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ her alanda yÃ¼kseltme idealinden asla vazgeÃ§meyeceÄŸiz. 3 MayÄ±s TÃ¼rkÃ§Ã¼ler GÃ¼nÃ¼mÃ¼z kutlu olsun" dedi.

DerviÅŸoÄŸlu, paylaÅŸÄ±mÄ±nda Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ile ÅŸair ve dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rler NamÄ±k Kemal ve Ziya GÃ¶kalp'in fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bir gÃ¶rsele de yer verdi.

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MÃ¼savat DerviÅŸoÄŸlundan 3 MayÄ±s TÃ¼rkÃ§Ã¼ler GÃ¼nÃ¼ mesajÄ±

MÃ¼savat DerviÅŸoÄŸlundan 3 MayÄ±s TÃ¼rkÃ§Ã¼ler GÃ¼nÃ¼ mesajÄ±

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#Ä°YÄ° Parti#Türkçüler Günü#Müsavat DerviÅŸoÄŸlu

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