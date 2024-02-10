Murat Kurum’dan Patrikhane ziyareti

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Fatih’teki Türkiye Ermenileri Patrikliği’nde düzenlenen Azınlık Cemaatleri Buluşması’nda Kurum’a Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Başpiskopos Aram Ateşyan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, azınlık temsilcileri ve partililer eşlik etti.

DOSTLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ

Konuşmasına Sarıyer’de gerçekleşen kilise saldırısını kınayarak başlayan Kurum, “Bu alçak saldırıların asla hedefine ulaşmayacağını, dostlarımızın yanında olacağımızı ifade ediyorum. Türkiye’de birlik beraberliği sağlamak için dostluğumuzu her geçen gün yeni güzelliklerle pekiştirdik. Biz hep 85 milyon Türkiye ailesiyiz dedik, azınlık temsilcilerinin her zaman yanında olduk. Sizler de bize yol arkadaşlığı yaptınız” dedi.

Ortak vatan, eşit vatandaşlık ilkesiyle yola çıktıklarını söyleyen Kurum,

iktidar oldukları dönemden itibaren azınlıklar için yapılan çalışmalara dikkat çekerek şöyle devam etti: “Azınlık vakıflarının mülkiyet haklarını teminat altına aldık. Milli Eğitim Bakanlığımız Ermenice ders kitapları hazırlattı, Ermeni okullarına ücretsiz dağıtıldı. İlk kez Süryani Okulu kuruldu. Asırlık ibadethanelerimizi restore ederek kapılarını yeniden hizmete açtık. Rum Ermeni Kilisesi Aya Yorgi 2017 yılında yeniden ibadete açıldı.

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PATRİK MAŞALYAN: BU ŞEHİR HEPİMİZİN

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da “Bu şehir hepimizin şehri, bu şehir kaderimiz. İstanbul’un güzel kalmasını istiyoruz, zor bir işe talipsiniz sizin geçmişinizi biliyoruz size yabancı değil bu işler” diyerek başarılar diledi.

Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener’i de ziyaret eden Kurum, yaptığı açıklamada “Hedefimiz; İstanbul’umuzu küresel sporun başkenti yapmak, göreve gelir gelmez de bu manada 1 Nisan sabahı ‘Olimpik şehir İstanbul’ için hedef 2036 diyeceğiz” dedi.