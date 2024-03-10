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Murat Kurum’dan bozkurt selamı

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#Pendik#Murat Kurum#Binali Yıldırım
Murat Kurum’dan bozkurt selamı
Emin Mert Kırarslan
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 07:00

Seçim çalışmalarını sürdüren Murat Kurum, dün Pendik’te düzenlenen Ülkü Ocakları Buluşması’na katıldı.

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Programda Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan ve çok sayıda vatandaş Kurum’a eşlik etti. Konuşmasına Bozkurt selamı yaparak başlayan Kurum, Cumhur İttifakı’nın meydanlarda kurulduğunu belirterek, “Bu kutlu ittifak Türk milletinin istikbali, son bağımsız Türk devletinin bağımsızlığı için kurulmuştur. Bu ittifakta vatan, millet vardır, devlet vardır’’ dedi.

BEN OLSAM İSTİFA EDERİM

Toplantının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Temelini ben attım’ dediği metroların Kadir Topbaş döneminde başladığının ortaya çıkmasıyla ilgili soruyu cevaplayan Kurum, şunları söyledi: “Hiç utanmadan, ‘Ben attım’ diyebilecek kadar emek hırsızlığı. Metro, metrobüs kuyruklarını görüyoruz, korku filmi. Ben o durumu görsem emin olun istifa ederim.”

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BİNALİ YILDIRIM’LA MİTİNG

Pendik programının ardından Tuzla’da mitinge katılan Kurum, eski Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte vatandaşlara seslendi.

Murat Kurum’dan bozkurt selamı

 

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#Pendik#Murat Kurum#Binali Yıldırım

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