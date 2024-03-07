Murat Kurum, sosyal belediyecilik projelerini tanıttı: Gençlere 100 bin TL hibe, emeklilere her ay 2.500 TL destek

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Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Eşsiz bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde gençleri ile kadınları ile, engelli kardeşlerimiz ile tek arzumuz huzur içinde yaşamak. Paylaştığımız sevgimizi, düşüncemizi İstanbul'un güzelliğini doyasıya yaşamak istiyoruz. 31 Mart akşamı Eşsiz İstanbul'a kavuşacağız inşallah.

Özlediğimiz İstanbul'u hep birlikte inşa edeceğiz. Eşsiz İstanbul tanıtım toplantımızda yeniden bir aradayız. İlk buluşmamızda sizlere Türkiye Yüzyılı İstanbul vizyonumuzu ilan ettik. Risksiz İstanbul ile bu şehri depreme dirençli şehre nasıl dönüştüreceğimizi ilan ettik. Yine metro seferleri duran, orada vatandaşımızın çile haline gelen ulaşımda evine işine okuluna gidemediği bir tabloyu bugün İstanbullular gördü. Son 5 yıldır olduğu gibi bugün de çile ile karşılaştılar. Tünellerde İstanbul'un trafik çilesini yaşadılar. Ulaştıran İstanbul hedefimizle bu sorunları çözmeye geliyoruz.

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Şefkati, sevgisi ile dünyanın tüm şehirlerinden ayrılan bir yerdir İstanbul. İstanbul medeniyeti tüm insanlığa iyiliği, yardımlaşmayı öğrenmekte. Eşsiz İstanbul projemiz bu medeniyet duruşundan ilham ve güç almakta.

Bir tek dileğimiz var, İstanbul'da mutlu huzurlu yaşamak. 31 Mart akşamı İstanbul'da kadınlarımızla gençlerimizle hep birlikte eşsiz İstanbul için benimle yol yürümeye var mısınız? Ben İstanbul'un bu güzelliğini görünce emin olun içim içime sığmıyor. Tek arzumuz mutlu olmak.

MİLLETİMİN YANINDA OLDUM

Eşsiz İstanbul sunumumuz ile İstanbul'un 5 yılda yaşayacağı sosyal belediyecilik devrimlerini anlatacağız. Görevlerimde milletimin yanında olmaya çalışmış bir kardeşinizim. Depremlerde sellerde, Asrın felaketinde milletimizin elini sımsıkı tuttuk ve o eli bırakmadık. Bugün de İstanbul'da kültür sanat ve turizm ile giden yolu anlatacağım. Daha güzel bir İstanbul için Nefes İstanbul diyeceğiz. İstanbul için hazırladığımız hedeflerimizi paylaşacağız. Şimdiden hayırlı olsun.

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1 Nisan'dan itibaren İBB sizlerin iyi gününüzde kötü gününüzde her anınızda yanınızda olacak. Bu hedefleri sosyal belediyecilik uygulamalarımız ile kısa sürede başaracağız. Sosyal belediyecilik ile sosyal medya belediyeciliği ile yönetilmesine isyan eden vatandaşlarımız ile dertleşiyoruz. Her bir an artık eziyet haline geldi. Bugün burada tarihin ve vicdanın önünde sizlere söz veriyoruz Haksız yere işlerinden edilen emekçilerimiz işlerine geri dönecek. Bu şehirde kimse haksızlığa uğramayacak, işten haksız yere çıkarılmayacak. Tüm sosyal destekleri çeşitlendirip arttıracağız. Yarı zamanlı belediyecilik yapanlar bu yardımları keseceğimizi ifade ediyor. Biz sosyal yardımları devam ettireceğimiz gibi yenilerini kalıcı şekilde İstanbul ile paylaşacağız.

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KADINLARIMIZ ARASINDA AYRIM YAPMAK YARI ZAMANLI BAŞKANA YAKIŞIR

İnsanımızın ihtiyacını kalıcı politikalar ile gideceğiz. ne şartta olursa olsun kimseyi geride bırakmayacağız. İstanbul'un en büyük ve güçlü kadınları ve aileleri. Ailelerimizi koruyacağımız İstanbul hayal ediyoruz. kadınlar arasında bugünkü kibirli belediye başkanının yaptığı gibi ev hanımı çalışan kadın ayrımı yapmak yarı zamanlı belediye başkanına yakışır. Bu vatanının her bir kadını bizim için değerlidir. Bu şehrin kadınları güçlü olacak. Kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek. Her yerde kadın istihdamını artıracağız. Desteklerimizi onlara vereceğiz ve ürettikleri, emekleri ile çabaladıkları ürünleri alım garantili uygulamalarımız ile kazançlarını artıracağız. 6 yaşına kadar yavrularına ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz. Yavruları yanlarında olsun, toplu taşımada ücretsiz faydalansın istiyoruz.

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7 gün 24 saat çalışacak kreşlerimizi İstanbul'a armağan edeceğiz. ailelerimiz çocuklarını bıraktığında çocuklarımıza bakacağız. Onlara güzel gelecek sunmak için oyun atölyelerinde kaliteli zaman geçirilecek.

İstanbul'un anneleri her hizmetin en iyisine layık. Onlar için çalışıp çabalayacağız. Onların mutluluğuna ortak olmak için çalışacağız. Projelerimizde tecrübeli ekiplerle bakıcı ve yardımcılar ile on binlerce kadınımızın yanında olacağız. İstanbul'un kadınlarını asla yolda yalnız bırakmayacağız. Murat Kurum onların kardeşi olacak.

ANNE BABALARA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Güvenli, çocuklarımızı okula hazırlayan kreşler öncelikli olacak. Bu yolda öncelikle her mahalleye kreş hizmeti götürülecek. 7/24 kreş desteği verilecek.

Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ve babalara ulaşım ücretsiz olacak.

İBB güvencesiyle bakıcı ve temizlik hizmeti verilecek.

Anne ve çocuk atölyeleri kurulacak.

Belediye hizmetlerinde kadın istihdamı artırılacak.

100 bin kadın girişimciye 100 bin TL hibe verilecek.

Kadınların el emeğine E-Ticaret ve pazaryeri desteği verilecek.

Kadın kıraathaneleri kurulacak.

ÖĞRENCİLERE BESLENME DESTEĞİ

İlkokul öğrencilerine beslenme desteği verilecek.

İlköğretim öğrencilerine toplu taşıma ücretsiz olacak.

Okullara güvenlik ve temizlik desteği verilecek.

Bu şehir aynı zamanda gençlerin İstanbul'u olacak. Onlar için ilmin kapısı, umudun anahtarı İstanbul'u hep birlikte inşa edeceğiz.

10 BİN LİRA EĞİTİM DESTEĞİ VE 'MEKANİSTANBUL KAFE' HİZMETİ

Üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.

Toplu ulaşımda öğrencilere yüzde 40 indirim sağlanacak. Öğrenci fiyatı 5,18 TL olurken abonman 150 TL olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel, sosyal ve spor tesislerinde gençlere yüzde 50’ye varan indirimler sağlanacak.

Memleketine giden öğrencilere ulaşım desteği verilecek.

Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğal gaz desteği verilecek.

Evlenecek gençlere 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapılacak.Sadece gençlere özel ‘Mekanİstanbul Kafe’ hizmete alınacak.39 ilçeye ‘İBB Kitaphane’ açılacakİBB Kahve’ler hizmete alınacakGençlik Meclisi ve Danışma Kurulu kurulacak. Alınacak tüm kararlar burada gençlerle birlikte alınacak.

İŞ KURAN GENÇLERE 100 BİN LİRA HİBE



İlk işini kuran gençlere 100 bin TL hibe verilecek.

‘İlk Ofisin Bizden’ uygulaması ile 39 ilçede 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.

İŞİM İSTANBUL

İlk iş-İstanbul projesiyle gençlere yarı zamanlı iş imkanı sağlanacak. Gençler saatte 200 TL gelir elde edecekler.

EMEKLİLERE HER AY 2.500 TL DESTEK

Yaşlı ve engelliler için iki yakada 3 büyük Yaşlı Ve Engelli Yaşam Merkezi açılacak.

E-Sağlık takip sistemiyle yaşlılarımızın her anında yanında olunacak. 75 yaş üstü yaşlılarımız online olarak takip edilecek.

Büyüklerimize İBB güvencesiyle yemek ve temizlik desteği verilecek.

Yaşlı ve engelliler için geçici bakım merkezleri kurulacak.

Emeklilere her ay 2.500 TL destek ödemesi verilecek.

ENGELLİLERE YÖNELİK PROJELER

İBB Özel Eğitim Kampüsü açılacak.

10 YENİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ KURULACAK

Engelsiz yaşam merkezleri geliştirilecek ve sayıları artırılacak.

Engelsiz Şehir uygulamaları ile erişilebilirlik artırılacak

Engelli istihdamı artırılacak

Engelsiz spor branşlarının sayısı artırılacak.

Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Köyü kurulacak. Bağımlı gençler topluma kazandırılacak.

İSMEK ÖZÜNE DÖNECEK



İstanbul’la özdeşleşen İSMEK özüne döndürülüp müfredatı zenginleştirilecek. İş garantili zanaatkar eğitimleri verilecek. Böylelikle İstanbul’da meslek sahibi olmak isteyip de kolunda altın bileziği olmayan kimse kalmayacak.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE MÜJDE



Öğretmenler arasındaki ayrım ortadan kaldırılacak. Özel okul öğretmenleri ile geçici öğretmenlere de indirimli ulaşım imkanı sağlanacak.

SOSYAL SU TARİFESİ



Üniversiteli Genç tarifesi, 65+ ve emekli tarifesi, Büyük Aile tarifesi ve Küçük Esnaf tarifesi ile adil su yönetimi hayata geçirilecek.

İstanbul’un musluklarından temiz su içilecek.

KÜLTÜR, SANAT VE TURİZMİYLE YAŞAYAN İSTANBUL

İstanbul’un kültürel planlaması yapılacak. Kültürel miras gelecek nesillere aktarılacak.

İstanbul’un turizm potansiyeli artırılacak.

Genç sanatçıların yetişeceği bir ekosistem oluşturulacak.

ANADOLU YAKASI KÜLTÜR MERKEZİ’NİN TEMELİ ATILACAK

Atatürk Kültür Merkezi’nin bir benzeri Anadolu Yakası’na yapılacak. Sahneleri, galerileri, kütüphanesi ve yeme-içme mekanlarıyla Anadolu Yakası Kültür Merkezi’nin temeli hızla atılacak.

Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası’na açık hava konser ve gösteri merkezi yapılacak.

ŞEHRE 2 YENİ TİYATRO

Tiyatro sahnesi eksikliğini gidermek için 2 yeni tiyatro kente kazandırılacak.

Amatör tiyatro grupları desteklenecek.

İstanbul Kültür Akademisi kurulacak. Şehri konu alan eğitim projelerine, akademik çalışmalara destek verilecek.

Genç sanatçılara, ilk eser desteği ile yurtiçi ve yurt dışında eğitim desteği verilecek.

Sokak sanatçıları desteklenecek.

3 yeni İstanbul Şehir Kütüphanesi kurulacak.

Her ilçeye çocuk kütüphanesi açılacak.

Güncel kitapların da yer aldığı E-Kitap platformu oluşturulacak.

İki yeni sahaf ve antikacılar çarşısı kurulacak.

Her ilçede ‘lezzet sokakları’ oluşturulacak.

Surların ihtişamına kavuşması, İstanbul’un kalelerinin ihyası, fetih yolunun tasarlanması ve canlandırılması sağlanacak.

İSTANBUL MÜZELER ŞEHRİ OLACAK

İstanbul Kent Müzesi, Yenikapı Arkeoloji Müzesi, Haliç Bilim Merkezi ve Müzesi hayata geçirilecek.

İstanbul Gravür Müzesi, İstanbul Biyografi Müzesi, İstanbul Gastronomi Merkezi ve Müzesi açılacak.

CAMİ, TÜRBE, HAZİRE VE ÇEŞMELERİN İHYASI

İstanbul dünyanın en popüler 3 destinasyonundan biri olacak.

İstanbul Turizm Şurası hayata geçirilecek.

Uluslararası İstanbul Boğazı Festivali düzenlenecek.

Yeşil ve sürdürülebilir turizm merkeze alınacak.

Anadolu Yakası’nda fuar ve kongre merkezi açılacak.

ESENLER OTOGARI MİLLET BAHÇESİNE DÖNÜŞECEK



‘İklim Dostu İstanbul’ için 2040 hedefi net sıfır emisyon

Bunun için;

Her ilçede atık geri kazanım merkezleri kurulacak.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları: RES, GES, JES tesisi kurulacak.

3000 tonluk 2 adet katı atık yakma tesisi kurulacak.

Atıktan enerji kazanmamızı sağlayacak olan 500 tonluk endüstriyel atık yakma tesisi hayata geçirilecek.

Kişi başına düşen aktif yeşil alan 7,80 metrekareden 11,80 metrekareye çıkarılacak.

İstanbul’a yeni kent ormanları kazandırılacak. Böylelikle hava kirliliği ortadan kalkarken, İstanbul’a yeni yeşil yaşam alanları açılacak. Dünyanın sayılı tematik parkları arasına girecek olan İstanbul Botanik Bahçesi hizmete açılacak.

Esenler Otogarı millet bahçesine dönüştürülecek. Bu alan İstanbul’un Avrupa Yakası’nda nüfus açısından büyük ilçeleri için büyük bir kazanç olacak. 39 ilçe ve 964 mahalleye mahalle bahçeleri yapılacak. ‘Yeşil İstanbul’ kurulacak.

6,2 milyon metrekare kıyı alanlarının çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılacak;

Haliç’in her iki yakası yeniden düzenlenecek.

Harem-Moda kıyı ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Pendik kıyı düzenlemesi yapılacak.

Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Şile, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar kıyı düzenlemesi sağlanacak.

151 TEMATİK KÖY İÇİN 151 PROJE



Tohum, fide, gübre, canlı hayvan, zirai ilaç ve mazot destekleri.

Gezici veteriner hizmeti verilecek.

Çiftçilere yüzde 100 alım garantisi, şehir merkezlerindeki yöresel ve dijital pazarlarda doğrudan satış ve İBB eliyle lisanslı depo hizmeti verilecek.

KIRSAL TURİZME DESTEK

Kırsalda üretim ve turizm bir araya gelinecek.

Kırsal mahallelerde yapılara yenileme desteği verilecek.

Çocuk Köyleri kurulacak.

KIRSALA ENERJİ DESTEĞİ

Kırsal mahallelerimize yenilenebilir enerji; GES, RES, JES kurulacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ

- 6 yeni içme suyu barajı,

- 64 yeni su deposu

- 27 içme suyu terfi istasyonu

- 700 km isale hattı şehre 5 yılda kazandırılacak.

İstanbul’un mavi gelinliği Marmara Denizi’nin de kaderi değişecek. Denize bir damla atık su gitmeyecek.

İlk temel Silahtarağa’da atılacak.

9 yeni ileri biyolojik arıtma ve 2 adet çamur yakma tesisi açılacak.

Yağmur suyu hasat sistemleri, deniz suyu arıtma tesisi, su havzaları ve deniz ekosistemleri oluşturulacak.

SPORLA YAŞAYAN İSTANBUL

“Olimpik Şehir İstanbul! Hedef 2036!” sloganıyla İstanbul olimpiyatları kazanmış gibi çalışmaya başlanacak.

İstanbul’u sporla buluşturmak için;

Yeni bisiklet ve yürüyüş yolları hizmete alınacak. Bisiklet yolu uzunluğu 2029’da 1000 km’ye, 2034’te 1500 km’ye çıkarılacak.

Tüm paydaşlarla iş birliği yapılacak.

Olimpiyat Master Planı tekrar düzenlenecek.

Olimpik tesisleri 5 sene içerisinde tamamlanacak. İstanbul olimpiyatlara hazır hale getirilecek.

İstanbul uluslararası organizasyonların başkenti olacak.

Her branşta İstanbul Cup düzenlenecek.

964 mahallede herkesin yürüyerek ulaşabileceği açık/kapalı tesisler hizmete alınacak. Her ilçe bir spor branşının merkezi olacak.

Tesisler amatör spor kulüpleri ile birlikte planlanacak.

Amatör spor kulüplerinin tesis ihtiyacı giderilecek. Malzeme ve ulaşım desteği verilecek.

Spor alanları ve afet toplanma alanları buluşturulacak.

E-Spor yaygınlaştırılacak.

Sporda yetersiz değil Rakipsiz İstanbul inşa edilecek.