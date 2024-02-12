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Murat Kurum: İstanbul’un metro gitmeyen ilçesi kalmayacak

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#İBB#Murat Kurum#AK Parti
Murat Kurum: İstanbul’un metro gitmeyen ilçesi kalmayacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 21:08

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Maltepe'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Açılışta konuşan Kurum, İstanbul'daki metro çalışmalarına dikkat çekerek; 5 yılda İstanbul'un metro gitmeyen hiçbir ilçesi kalmayacak. Her ilçemize metro gidecek ve 5 yılda 328 kilometre olan metro hattını 650 kilometreye çıkaracağız" dedi.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Murat Kurum Maltepe'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı.

"328 KİLOMETRE METRO HATTINI 650 KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ"

Kurum, "5 yılda İstanbul'un metro gitmeyen hiçbir ilçesi kalmayacak. Her ilçemize metro gidecek ve 5 yılda 328 kilometre metro hattını 650 kilometreye çıkaracağız. 31 Mart akşamı tüm İstanbul kazanacak. İstanbul'un anneleri kazanacak. İstanbul'un gençleri kazanacak ve el birliği içerisinde o hayallerimizi, projelerimizi gerçekleştireceğiz. İstanbul'un her sokağında dönüşüm yaparak Maltepe'de riskli hiçbir yapı bırakmayana kadar 650 bin konutun dönüşümünü 5 yılda gerçekleştireceğiz. 5 yılda İstanbul'a metro gitmeyen hiçbir ilçesi kalmayacak. Her ilçemize metro gidecek ve beş yılda 328 kilometre metro hattını 650 kilometreye çıkaracağız. Bir kavşak ya, bir kavşağı düzenlesem trafik çözülür" dedi.

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"HEP FARKLI BİR GÜNDEM PEŞİNDE KOŞTULAR"

İBB yönetimine eleştirilerine devam eden Kurum "Ne zaman şehirde bir iş olsa, gündemleri hep farklı. Hep farklı bir gündem peşinde koştular. İstanbul'u basamak olarak gördüler. Ama biz İstanbul'da hızlı bir şekilde bu adımları atacağız. Sosyal yardımda adaleti getireceğiz. Emekli kardeşlerimiz ihtiyaç sahibi emeklilerimize ayda 2500 lira büyükşehir belediyesinden destek ödemesi yapacağız. Gençlerimize, kadınlarımıza yeni iş kuracak evlatlarımıza 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz" diye konuştu. 

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#İBB#Murat Kurum#AK Parti

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