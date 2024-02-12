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Muhtarlık kavgası 3 kişinin ölümüyle sonlanmıştı... Firari sanık 5 yıl sonra yakalandı

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#Gaziantep#Muhtarlık#Cinayet
Muhtarlık kavgası 3 kişinin ölümüyle sonlanmıştı... Firari sanık 5 yıl sonra yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 17:12

Gaziantep'te 31 Mart 2029 Mahalli İdareler seçimlerinde 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerince saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.

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Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle, 3 kardeşin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası alan firari V.O. isimli şahsı yakalamak için özel ekip kuruldu. 

Muhtarlık kavgası 3 kişinin ölümüyle sonlanmıştı... Firari sanık 5 yıl sonra yakalandı

SAKLANDIĞI SAMANLIKTA OLAYDAN 5 YIL SONRA YAKALANDI

JASAT jandarma dedektiflerinden kurulan özel ekip, firari şahsın Şehitkamil ilçesi kırsalında bir samanlıkta saklandığını tespit etti. Firari zanlı, JASAT ekipleri ve adli makamların koordinesiyle yapılan operasyon sonucu olaydan 5 yıl sonra kıskıvrak yakalandı.
Yakalanan ve 10 yıl hapis cezası bulunan firari zanlısı V.O. sağlık kontrolleri ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 

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Muhtarlık kavgası 3 kişinin ölümüyle sonlanmıştı... Firari sanık 5 yıl sonra yakalandı

NE OLMUŞTU

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri esnasında çıkan silahlı kavgada muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralanmıştı. Muhtarlık kavgasına ilişkin görülen karar davasında ise 3 kardeşin katil zanlılarından C.O.'ya 3 kez müebbet hapis cezası, M.Ç.'ye 1 kez müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz yargılanan C.O., M.Ç., V.O. ve M.O.'nun ise tutuklanmasına karar verilmişti.

Muhtarlık kavgası 3 kişinin ölümüyle sonlanmıştı... Firari sanık 5 yıl sonra yakalandı

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#Gaziantep#Muhtarlık#Cinayet

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