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Muhalefette Hatay kavgası... Zan-Levent-Savaş

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#Gökhan Zan#Hatay#Lütfü Savaş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 20:15

Muhalefette Hatay kavgası çıktı. CHP'nin mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesi protestolara neden olmuştu. Türkiye İşçi Partisi ise eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı Hatay'dan belediye başkan adayı gösterdi. CHP'nin ise üç gün önce şarkıcı Haluk Levent'e adaylık teklif ettiği ortaya çıktı.

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Aralık ayında İYİ Parti'den istifa eden eski milli futbolcu Gökhan Zan, TİP'ten Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

"Canım Hatay'ı savunmaya hazırım." diyen Gökhan Zan, 6 Şubat depremlerinin anma törenlerinde CHP'li başkan Lütfü Savaş ile karşı karşıya gelmişti.

Adaylık açıklamasında da CHP'ye ve Savaş'a eleştirilerini sürdüren Zan, "Hatay, 6 Şubat gecesi gerçek anketi ortaya koymuştur. Deprem suçlarını adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez, gelin adaylıktan çekilin." dedi.

Öte yandan CHP'nin ise üç gün önce şarkıcı Haluk Levent'e adaylık teklif ettiği ancak Levent'in teklifi kabul etmediği öğrenildi.

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#Gökhan Zan#Hatay#Lütfü Savaş

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