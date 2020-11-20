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Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 12:10 | Son Güncelleme:

Muğla'nın 3 ilçesinde kar yağışı

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Muğla'nın 3 ilçesinde kar yağışı
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MUĞLA'nın Kavaklıdere, Seydikemer ve Menteşe ilçelerinde, mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu.

Kavaklıdere ilçesi Gökçukur mevkisindeki tepede, dün kar yağışı başladı. Marmaris, Ortaca ve Fethiye gibi denize yakın bölgelerde yağmur yağarken, Muğla'nın yüksek tepelerinde bugün de kar etkili oldu. Gökçukur Yaylası mevkisinde yağış devam ederken, kar kalınlığı, 10 santimetreye ulaştı. Menteşe ilçesinin yüksek kesimlerine de kar yağdı. Kırsal Göktepe Mahallesi'ndeki yayla yolu, karla kaplandı.

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