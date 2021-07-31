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Gündem
AA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 00:47 | Son Güncelleme:

Muğla'da makilik alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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Muğla'da makilik alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Aydınlıkevleri Mahallesi'nde makilik alanda başlayıp zeytin ağaçlarına sıçrayan yangınla ilgili kundaklama şüphesi üzerine Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmanın ardından Sakarya'dan Milas'a geldiği belirlenen şüpheli V.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Milas ilçesinde 29 Temmuz'da iki ayrı noktada çıkan yangında 80 hektarlık alan zarar görmüştü.

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