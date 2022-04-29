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Muğla'da korkunç olay! Otomobilde cansız bedenleri bulundu

#Cinayet#Muğla#Özgür Dağ
Muğlada korkunç olay Otomobilde cansız bedenleri bulundu

Muğla'da Özgür Dağ (25) ile Sevgi K. (40), otomobilde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Jandarma, Sevgi K.'nin ayrı yaşadığı eşi Özay K.'nin (51) cinayet şüphelisi olarak yakalanması için çalışma başlattı.

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Yatağan ilçesi Aysantı mevkisinde, sabah saatlerinde, 34 GB 6384 plakalı otomobilde kanlar içinde hareketsiz olan 2 kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenen kişilerin, kereste atölyesi çalışanı Özgür Dağ ile 2 çocuk annesi Sevgi K. olduğu tespit edildi. Jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından cansız bedenler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Sevgi K.'nin ayrı yaşadığı ve ormanlarda ağaç kesimi yaptığı öğrenilen eşi Özay K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Muğlada korkunç olay Otomobilde cansız bedenleri bulundu

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#Cinayet#Muğla#Özgür Dağ

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