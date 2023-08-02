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Muğla Ula'da doğal gaz taşıyan tanker devrildi

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#Muğla#Trafik#Kaza
Muğla Ulada doğal gaz taşıyan tanker devrildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 13:01

Muğla'nın Ula ilçesindeki Sakar Geçidi'nde 9 ton sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt yola devrildi.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında, Ula'nın Sakar Geçidi'nde meydana geldi. Muğla'dan Antalya yönüne giden Ö.Ö.'nün (30) kullandığı 06 DFM 203 plakalı sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak alt yola düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazanın ardından gaz sızıntısı yaşanan bölgede ekipler tedbir alarak Akyaka girişini trafiğe kapattı. Akyaka- Fethiye yolunun tankerin kaldırılması sonrası açılcağı belirtildi.

Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelince yapılan ölçümde tankerde patlama riskinin olmadığı belirlendi. Bölgede doğal gazın başka bir tankere aktarılması için çalışma başlatıldı.(DHA)

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#Muğla#Trafik#Kaza

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