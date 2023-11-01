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Muğla açıklarında 49 kaçak göçmen kurtarıldı

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#Muğla#Ege Denizi#Datça
Muğla açıklarında 49 kaçak göçmen kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 10:52

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 49 kaçak göçmen kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 30 Ekim'de saat 08.00'de ve 23.50'de Datça açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, başka ülkelere gitmeye çalışan toplam 60 kaçak göçmeni yakaladı.

Öte yandan, ekipler aynı tarihte saat 07.50 ve 09.30 sıralarında ise Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salındaki 49 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan toplam 109 kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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#Muğla#Ege Denizi#Datça

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