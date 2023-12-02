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Müebbetin gerekçesi: Kazaya kayıtsız kaldı

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#Kayseri#Melikgazi#Mahkeme
Müebbetin gerekçesi: Kazaya kayıtsız kaldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 07:00

Eski sevgilisinin ölümüne neden olan Enes Satılmış, müebbet hapis cezası aldı. Mahkeme, sanığın duruma kayıtsız kaldığı görüşünde bulundu.

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Kayseri Melikgazi’de geçen yıl 13 Eylül’de, Enes Satılmış (19) yönetimindeki 01 YL 708 plakalı otomobil, Şeyda Kocaoğlu’nun (19) kullandığı 38 ABP 077 plakalı otomobil ve karşı yönden gelen Y.Y. idaresindeki 38 ABR 067 plakalı kamyonetle çarpıştı. Şeyda Kocaoğlu, kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Şeyda Kocaoğlu’nun ailesinin, kazaya karışan Enes Satılmış’ın, kızlarının eski sevgilisi olması ve bazı tehdit mesajları attığını iddia etmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Enes Satılmış, çıkarıldığı mahkemede müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, ‘iyi hâl’ indirimi uygulamadı.

ÖNLEMLERİ ALMADI

Mahkeme, sanık hakkında verilen müebbet kararının gerekçesini açıkladı. Mahkeme, sanığın yasal hız limitinin 2 kat üzerinde hareket edip şerit ihlali yaparak Şeyda Kocaoğlu’nu sıkıştırdığını, kazayı öngördüğünü ancak kayıtsız kalıp, önlemleri almadığı görüşünde bulundu.

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#Kayseri#Melikgazi#Mahkeme

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