Mucize bebek alkışlarla dünyaya geldi

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Erzurum’da yaşayan Havva Erdem, henüz 14 yaşındayken doğuştan rahminin olmadığını ve çocuk doğuramayacağını öğrendi.

İlerleyen yıllarda da Şükrü Erdem'in evlilik teklifini, bu yüzden kabul etmedi. Ancak daha sonra aşk galip geldi ve Şükrü Bey’le hayatını birleştirdi. Tek eksikleri vardı, evlerini şenlendirecek bir bebek. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, 2011’de dünyada ilk kez kadavradan rahim naklini Derya Sert'e yapmıştı. Derya Hanım 2020’de sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Bu haberi TV’de gören Havva Erdem, soluğu Özkan’ın yanında aldı.

8.5 SAATLİK NAKİL

AÜ Hastanesi'nde 27 Temmuz 2021'de Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip, Havva Erdem'e 8.5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakletti. Erdem, rahim nakli olduktan 90 gün sonra taburcu edildi. Geçen sene de tüp bebek tedavisine başlandı. Başarılı bir tedavi geçiren Havva Erdem, hamile kaldı.

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HOŞ GELDİN KUZUM

33 yaşındaki anne adayı, geçen çarşamba doğumhaneye alındı. Tüm ekip çok heyecanlıydı. Özellikle Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Rektör Özlenen Özkan’ın heyecanı adeta yüzlerinden okunuyordu.

Dünyaya gelen kız çocuğunun ağlaması, ameliyat ekibini sevince boğdu ve bir alkış koptu. Kızını Havva Erdem’e gösteren hemşire, “Merak etme her şey yolunda” dedi. Bebeğine bakan anne, “Annem, hoş geldin kuzum, iyi misin?” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

REKTÖR ÖZLENEN ÖZKAN: NOBEL’E ADAY BİR PROJE

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, hastanede düzenledikleri basın toplantısıyla Havva Erdem’in anne olduğunu duyurdu.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, “2011 yılında dünyanın ilk rahim naklini Derya Sert’e gerçekleştirmiştik. Tıp dünyasında ve kadın doğum alanında çığır açmıştı o proje. Bizden yardım alarak bir sürü ülke rahim nakli gerçekleştirdi. Bir sürü anne, bebek sahibi oldu. Birçok merkeze biz yardım ettik. Ancak bu olayın Türkiye’de çok anlaşılamadığını düşünüyorum. Kadın doğum camiasında bir çığır açtığı için Nobel’e aday bir projedir. Bugüne kadar Nobel alanlar Türk ama Amerika adına aldılar. Türkiye olarak bu ödülü almak çok prestijli olur diye düşünüyorum” diye konuştu.





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Prof. Dr. Ömer Özkan, şu bilgileri verdi: “Dünyanın en başarılı rahim nakli sonrasında dünyada bizim tekniğimiz kullanılarak ameliyatlar yapılıyor. Birçok ülkede bu ameliyatlar bizim ülkemizin verileri verilerek, bu teknik kullanılıyor. Bizim ülkemizde bununla ilgili bir altyapı ve mevzuatı gelecekte olacaktır. Özellikle bize güvenen Sağlık Bakanlığı’nın tüm otoritesine teşekkür ediyoruz. Sağlık turizmi ve ülkenin tıp düzeyini göstermesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmişte karaciğer, kalp, yüz, kol nakli nasıl sükse yaptıysa rahim nakli de o derecede önemli. Derya Sert’in ameliyatından bir hafta sonra bu işle ilgilenen İsveç ekibini ağırladık. Tüm tekniklerimizi ayrıntılı bir şekilde onlara anlattık. Onlar da mükemmel bir iş yaptığımızı, bu tekniğin gerçekten işe yarayacağını, bizim de desteğimizle yapacaklarını söylediler.”





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Dünyada ilk kez yapılan rahim naklinin ardından hamile kalan Derya Sert, 4 Haziran 2020’de annelik sevinci yaşamıştı. Sağlıklı bir şekilde doğan ve doktorunun adını alan Ömer Özkan bebek, bugün 2 yaşında.