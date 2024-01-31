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MSB: Taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK/YPG#Operasyon
MSB: Taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 11:26

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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#MSB#PKK/YPG#Operasyon

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