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MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Fırat Kalkanı Bölgesi#PKK/YPG
MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 11:03

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Mehmetçik, teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#Fırat Kalkanı Bölgesi#PKK/YPG

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