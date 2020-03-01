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Haber Giriş: 01.03.2020 - 13:29,Son Güncelleme:/

MSB paylaştı! 'Bahar Kalkanı Harekatı'ndan çok çarpıcı görüntüler

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 27 Şubat'ta başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde Esad rejimine ait hedeflerin vurulma anları yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeyi sürdürüyor.

İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, TSK'ye ait SİHA'larla Serakib, Şeyh Ahmet, Ez-Zerbe ve Talhiyah bölgelerinde rejime ait tank, zırhlı personel taşıyıcı, tanksavar ve araçlar ile rejim askerlerinin etkisiz hale getirildiği görülüyor.

MSB paylaştı Bahar Kalkanı Harekatından çok çarpıcı görüntüler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Akar, "(İdlib) Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın." diyerek, "Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır." demişti. 

MSB paylaştı Bahar Kalkanı Harekatından çok çarpıcı görüntüler

Bakan Akardan önemli açıklama: 2212 rejim askeri etkisiz hale getirildi
Bakan Akar'dan önemli açıklama: 2212 rejim askeri etkisiz hale getirildi
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