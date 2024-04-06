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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Operasyon#PKK/YPG
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 11:19

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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#MSB#Operasyon#PKK/YPG

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