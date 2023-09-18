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MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Fırat Kalkanı Bölgesi#PKK/YPG
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 6 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 14:51

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#Fırat Kalkanı Bölgesi#PKK/YPG

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