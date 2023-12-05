MSB duyurdu: 800 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi

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MSB'den yapılan paylaşım şu şekilde:
PKK’lı teröristleri teker teker etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 16 tane sandık içerisinde 800 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi.
PKK’lı teröristleri teker teker etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 16 tane sandık içerisinde 800 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/XN4LkuMQTC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 5, 2023