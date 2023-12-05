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MSB duyurdu: 800 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi

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#MSB#Doçka#Terör Örgütü
MSB duyurdu: 800 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 14:39

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 16 tane sandık içerisinde 800 adet Doçka mühimmatının ele geçirildiğini açıkladı.

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MSB'den yapılan paylaşım şu şekilde:

PKK’lı teröristleri teker teker etkisiz hâle getiren Kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 16 tane sandık içerisinde 800 adet Doçka mühimmatı ele geçirildi.

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#MSB#Doçka#Terör Örgütü

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