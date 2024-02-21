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MSB duyurdu: 7 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Yunanistan#Suriye
MSB duyurdu: 7 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 16:24

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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#MSB#Yunanistan#Suriye

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