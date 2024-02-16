MSB duyurdu: 4 PKK'lı etkisiz hâle getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 16, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/mamRCRtF2w