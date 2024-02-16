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MSB duyurdu: 4 PKK'lı etkisiz hâle getirildi

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele
MSB duyurdu: 4 PKKlı etkisiz hâle getirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 10:35

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

 

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele

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