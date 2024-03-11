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MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörist#Suriye
MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 14:48

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklama şöyle:

Kahraman komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz.

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#MSB#Terörist#Suriye

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