MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
GeriGündem MSB duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 19.05.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 116 oldu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri gördükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 116 oldu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi