MSB duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 116 oldu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri gördükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 116 oldu.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri gördükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 116 oldu. pic.twitter.com/pc6WK64phX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 19, 2021
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