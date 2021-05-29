MSB duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/CGA8gG3kdP
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