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Haber Giriş: 29.05.2021 - 13:51 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

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MSB duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

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